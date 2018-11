Fietser op de Zuidas kan zien waar nog een plekje vrij is

De fiets is al vaker omschreven als de nieuwe auto. Fietsfiles, leasefietsen en fietshufters zijn ingeburgerde begrippen geworden.



De Zuidas is de eerste plek in Amsterdam waar de fietser zichzelf daadwerkelijk een automobilist kan wanen, door op weg naar de bestemming op basis van actuele informatie de meest kansrijke garage te kiezen.



De beschikbaarheid in de stallingen rond het zakencentrum wordt permanent gemeten met behulp van camera's boven de rekken of detectoren in het rek. De camerabeelden worden niet opgeslagen vanwege de privacyrichtlijnen.



Stevig werk

Het verwijssysteem is deze week nog in de testfase. Het is de bedoeling dat het binnen twee weken actief is. Eerder is al met soortgelijke systemen getest op het Mahlerplein en in de fietsgarage onder Paradiso.