Fietser met zwaar letsel achtergelaten na duw op Rokin

Het incident vond plaats toen de vrouw de kruising met het Spui naderde, ter hoogte van een tabaks- en souvenirwinkel. ‘De vrouw houdt ernstige verwondingen over aan de val en is nog altijd niet hersteld,’ schrijft de politie. De man liet de vrouw na het ongeval achter en verdween via de Taksteeg.

De ongeveer 40-jarige man zou een rond gezicht hebben en weinig hoofdhaar. Ook noemt de politie een lichte huidskleur, gezet postuur en een lengte van tussen de 1,80 en 1,85 meter. Op het moment van de vermoedelijke duw droeg hij ‘een opvallend grijs T-shirt’. De politie vraagt eventuele getuigen om zich te melden.