Fietser gewond geraakt bij aanrijding met taxi op Haarlemmerweg

Beeld ANP

Het ongeval gebeurde rond kwart voor vier ’s nachts, ter hoogte van de Van Hallstraat bij het Westerpark. Het slachtoffer zou zijn geschept toen ze de Haarlemmerweg overstak, meldde een getuige aan NH Nieuws.

De fietser klapte tegen de voorruit van de auto en is daarna op het wegdek gevallen. Hoe ernstig haar verwondingen zijn is vooralsnog niet bekend. De taxichauffeur is volgens NH Nieuws met de schrik vrijgekomen.

