Fietser en scooterrijder zwaargewond na botsing Panamalaan

Ernstig ongeval tussen een fietser en een scooterrijder op de Panamalaan. Beeld Het Parool

Volgens de politie gaat het om een frontale botsing. Beide slachtoffers raakten daarbij zwaargewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek. Het fietspad op de Panamalaan is afgezet.