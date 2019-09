Fietser aangereden door tram bij Amstelstation

Beeld ANP

Wat precies tot de aanrijding op het plein bij Amstelstation heeft geleid, is nog onduidelijk. De politie is momenteel bezig met een sporenonderzoek.

Het slachtoffer is, tot nu toe met onbekend letsel, naar het ziekenhuis overgebracht. “Ik kan niet zeggen hoe ernstig het is, maar voor zover ik weet is de situatie niet levensbedreigend,” aldus een woordvoerder van de politie.