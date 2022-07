Fietser aangereden door automobilist na verkeersruzie: ‘Rij me aan dan!’

Op beelden van het incident is te zien dat de automobilist vermoedelijk opzettelijk inrijdt op de fietser, waarbij de fietser ten val komt. Volgens een woordvoerder van de politie zou er voorafgaand aan de aanrijding onenigheid zijn geweest tussen twee fietsers en de automobilist. De personen zouden elkaar niet kennen.

Volgens een buurtbewoner reed de automobilist de twee fietsers bijna aan tijdens het uitrijden van een parkeervak. De fietsers riepen daarop wat naar de automobilist, die daarna op ze af kwam rijden. “Rij me aan dan!” schreeuwde een fietser vervolgens, waarna de automobilist de fietser aanreed.

Asociaal gedrag

In de straat is er volgens de buurtbewoner wel vaker sprake van asociaal gedrag. “Dat heeft te maken met bezoekers van de McDonalds (Spaklerweg, red.) hier in de buurt. Ze rijden vaak harder dan 50 kilometer per uur, terwijl hier veel kleine kinderen spelen. Vaak wordt ook de troep niet opgeruimd.”

De politie laat weten geen verder onderzoek in te stellen naar het incident. Maandagochtend is er ook nog geen aangifte gedaan.

