Fietser (64) overleden na ongeluk met taxi op Middenweg

Beeld Het Parool

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. De 64-jarige man is ter plekke gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij twee dagen later aan zijn verwondingen overleden.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. De omgeving werd na het incident afgezet en de taxichauffeur werd op het politiebureau gehoord. Daarnaast heeft de politie beelden van bewakingscamera’s bekeken en een sporenonderzoek uitgevoerd.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: