Fietsenwinkel Fietstop mag aan toeristen blijven verhuren

Kern van de rechtszaak is de datum waarop de winkel openging.



Sinds 6 oktober vorig jaar staat de gemeente in het centrum en veertig straten daaromheen geen nieuwe winkels meer toe waarvan het aanbod te veel op toeristen gericht is.



Dit gaat om bijvoorbeeld nutellawinkels, donutzaken en souvenirwinkels, maar ook fietsenwinkels vallen hieronder. Het besluit moet de verschraling en het eenzijdige winkelaanbod in het centrum tegengaan. Ook hoopt de gemeente de overlast en toestroom van toeristen in de binnenstad iets in te perken.



Verbouwing

De gemeente meent dat de winkel pas na 6 oktober is opengegaan en eist daarom dat Fietstop dicht moet. Als bewijs kreeg de rechter een foto van Google Maps onder ogen van september 2017, waarop te zien is dat de winkel in de verhuur staat.



Ook zou de gemeente een verklaring hebben van een mede-vennoot die zegt dat het bedrijf pas op 14 oktober vorig jaar openging.



Flyer

De eigenaar van Fietstop zei dat de winkel al wel open was voor de maatregel inging. Zo zou hij in september een flyer hebben uitgedeeld in de buurt ter kennisgeving van de geopende winkel. Ook toonde hij kwitanties van verhuur en reparaties die voor 6 oktober hebben plaatsgevonden.



De rechter acht niet bewezen dat de fietsenwinkel pas na de maatregel van de gemeente zou zijn geopend, daarom mag de winkel voorlopig open blijven.