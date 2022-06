Fietsenwinkel Admiraal de Ruijterweg beschoten

In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 maart 04.07 uur, schiet een persoon op de etalageruit van de fietsenwinkel. Beeld Politie Amsterdam

Als de eigenaar van de fietsenwinkel op vrijdagochtend zijn zaak opent, merkt hij een aantal gaten in de voorruit op. Op de camerabeelden wordt duidelijk wat er die nacht is gebeurd. In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 maart, loopt er om 04.07 uur een persoon vanaf de Bos en Lommerweg op de winkel af. Bij het naderen van de winkel, trekt hij al rennend een vuurwapen uit zijn tas. Hiermee schiet hij drie keer op de etalage van de winkel, waarna hij wegrent.

Op het moment van de beschieting draagt de verdachte een pet, een vest met capuchon, een schoudertas en een joggingbroek met sportschoenen. “De eigenaar van de winkel was ten tijde van de beschieting niet aanwezig in de zaak, maar hij is enorm ontdaan door wat hem is overkomen,” zegt Margareth Bannor van de politie. “De toedracht van het incident is onbekend, maar de recherche doet onderzoek. Heeft u meer informatie over de verdachte, bijvoorbeeld op basis van zijn kleding of tas, weet u meer over het incident of de toedracht van het incident? Neem dan alstublieft contact met ons op.”