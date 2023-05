Fietsenstalling CS wint architectuurprijs: ‘Rustpunt voor reizigers’

Het ontwerp van de fietsenstalling bij CS wordt door de vakjury geroemd omdat het een groot mobiliteitsprobleem oplost. Beeld Eva Plevier

De beslissing van de vakjury is woensdagavond in de Rode Hoed bekendgemaakt. De fietsparkeergarage aan de voorzijde van Centraal Station voorziet in een stedelijke behoefte en heeft een onmiskenbare architectonische kwaliteit, vindt de vakjury.

Het ontwerp van wUrck uit Rotterdam springt boven de andere acht nominaties uit omdat het een groot mobiliteitsprobleem oplost en ruimte teruggeeft aan de stad. Architectonisch en logistiek valt er veel te bewonderen, aldus de jury: hoe een overzichtelijke ruimte onder het water is gecreëerd, de lichte curve in de stalling zelf en hoe een rustpunt is geboden voor reizigers die er met haast hun fiets stallen.

In het rapport wordt niet gerept over de storingen van de rolbanden bij de toegang naar de fietsenstalling, die slecht tegen regen blijken te kunnen. De verwachting is dat dit een kinderziekte is, hoewel haast is geboden om dit euvel op te lossen; veel fietsers ‘dumpen’ nu hun fiets aan de kop van de Haarlemmerstraat.

Positieve invloed op de stad

Woongemeenschap De Warren pakt in de ogen van de publieksjury grote vraagstukken aan die nu in de stad spelen, zoals betaalbaarheid van wonen, klimaat en gemeenschapszin. ‘Als op iedere vierkante kilometer of in elke buurt zo’n project tot stand zou komen, heeft dat een grote positieve invloed op eigenaarschap en zeggenschap in de stad,’ aldus de jury.

De Warren is ontworpen door Natrufied Architects uit Bergen, dat een verbinding zoeken tussen het klimaat en een ecologische woonomgeving waarin zowel plaats is voor mens als dier. Met een diversiteit aan woonmilieus wordt de nadruk gelegd op gemeenschappelijkheid. De publieksjury zegt te hopen dat De Warren een voorbeeld wordt van ‘hoe Amsterdammers zelf in het gat van de woningnood kunnen springen’.

Duurzaam herontwikkelen

Een eervolle vermelding van de vakjury was er voor De Burman: een appartementencomplex waarvan bewoners de handen ineen hebben geslagen om het gebouw uit de jaren tachtig op te toppen met extra etages die per lift toegankelijk zijn. Niet slopen maar duurzaam herontwikkelen, zelfredzaamheid – dat betaalt zich volgens de jury uit.

De nominaties waren van een hoog niveau, stellen beide jury’s vast. Ook het Pillows Hotel Maurits at the Park, Sluishuis en Jonas (beide op IJburg) en het Jakoba Mulderhuis aan de Wibautstraat dongen dit jaar mee naar de architectuurprijs.

In 2022 won het Nationaal Namenmonument aan de Weesperstraat de prijs. De AAP wordt sinds 2008 jaarlijks uitgereikt door Arcam, het centrum voor architectuur in Amsterdam.