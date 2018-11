Fietsenmaker Costa in Muiderpoortstation moet weg

Nu heerst er in de zaak nog de levendigheid van ouderwets aardige fietsreparateurs

"Ik kom hier al jaren, terwijl dit vanuit ons huis in het Oostelijk Havengebied echt niet het dichtstbijzijnde adres is. Maar het is zo fijn dat je hier echt keuze hebt. Van goedkope fietsen tot het middensegment, ze verkopen het hier allemaal. Echt heel erg zonde dat ze weg moeten."



Wie het vraagt aan de medewerkers deze middag, krijgt niet al te veel te horen: met de NS is overeengekomen dat er niet wordt gesproken met de media. Tussen de regels door wordt wel duidelijk dat de mannen, die hier vaak al tientallen jaren werken, het liever anders hadden gezien.



Volgens het vervoerbedrijf is het vertrek van Costa uit de stationsruimte het gevolg van de 'ambitie om het station en de stationsomgeving een kwaliteitsimpuls te geven'. Een woordvoerder zegt dat vanwege verbouwingsplannen al enige tijd geleden met de ondernemer in gesprek is gegaan over het beëindigen van het contract.



"Deze onderhandelingen waren al afgerond toen bleek dat de verbouwing nog even op zich zou laten wachten. In afwachting van de definitieve bouwplannen wordt de huidige fietsenstalling omgebouwd naar een zelfservice fietsenstalling."



Dat houdt vooral in dat er voor Costa en zijn mannen geen ruimte meer is. De NS-woordvoerder zegt dat reizigers voor fietsreparaties terecht kunnen bij 'de diverse fietsreparatieshops in de directe omgeving van het station'.



Transparante deurtjes

Er wordt vooral verwezen naar de voordelen die een 'onbemensde stalling' biedt. De ruimte is elke eerste 24 uur gratis en reizigers kunnen makkelijk en snel in- en uitchecken met hun OV-chipkaart. En de stalling is langer open voor reizigers.