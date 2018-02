Fietsenjagers VanMoof ontdekken pakhuis gestolen fietsen

Hele busladingen vol met fietsen gaan de grens over Woordvoerder Karlijn Marchildon van VanMoof

De fietsenroof bleef onopgelost totdat een jaar later een jongen uit Casablanca het fietsenbedrijf opbelt, omdat zijn VanMoof-fiets een mankement vertoont. Het framenummer blijkt overeen te komen met gestolen fiets. De fietsenjagers reizen opnieuw af en stellen de jongen voor een dilemma: of we geven jou aan bij de politie of je leidt ons naar de verkopers.



De jongen kiest eieren voor zijn geld en brengt de jagers naar het warenhuis. Het blijkt een goede vangst. "Er stonden allemaal Europese fietsen van merken die niet in Marokko worden verkocht."



In kaart brengen

Door de fietsenjacht kan de professionele fietsencriminaliteit beter in beeld worden gebracht, volgens Marchildon. "Gestolen fietsen worden zo snel mogelijk door de dieven versleept. Hele busladingen gaan de grens over in de hoop ze nooit meer met hun eigenaar te verenigen."



