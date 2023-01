Fietsdemonstratie zaterdagmiddag voor ‘Sprong over het IJ’: anders wachten ‘tot sint-juttemis’

De verwachting is dat de nu al overvolle ponten in 2030 70 procent meer passagiers zullen vervoeren. Beeld ANP / Julie Hrudova

De twee partijen willen ‘een betere bereikbaarheid van Noord en de uitvoering van de Sprong over het IJ’. Al in februari vorig jaar nam de gemeenteraad een besluit aan om twee bruggen naar Noord aan te leggen, plus een voetgangerspassage achter Centraal Station, maar tot op heden is er ‘nog geen cent gereserveerd’ om de plannen uit te voeren.

‘Daarmee vallen de fundamenten onder de toekomstige fietsbruggen en voetgangerspassage weg, terwijl Amsterdam-Noord enorm groeit en de ponten vaak overvol zijn,’ schrijven de Fietsersbond en het Fietsmuseum in een persbericht. ‘Zonder gemeentebudget kunnen Amsterdammers tot sint-juttemis wachten.’ Ook is het volgens hen ‘ondemocratisch’ om het raadsbesluit niet uit voeren of met jaren uit te stellen.

Petitie

Op dit moment maken dagelijks zo'n 70.000 mensen dagelijks gebruik van de ponten. De verwachting is dat dit in 2030 met 70 procent toegenomen zal zijn naar zo’n 120.000 dagelijkse gebruikers. Dat er nog geen concrete plannen zijn voor een van de fietsbruggen of de voetgangerspassage, maar door de gemeente wel is ingezet op het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol voor 3,6 miljard euro, is de organisatoren van de demonstratie een doorn in het oog. ‘Autogebruik naar en vanuit Noord zal bij gebrek aan fietsbruggen zeer waarschijnlijk toenemen,’ zeggen zij.

Volgens de Fietsersbond en het Fietsmuseum zal ook een aantal Tweede Kamerleden en gemeenteraadsleden uit Amsterdam zaterdag meefietsen, evenals leden van de stadsdeelcommissie Noord.

De fietsdemonstratie begint om 14.30 uur bij het stadsdeelkantoor Noord op het Buikslotermeerplein en gaat via de ponten naar de Stopera. Daar zal een petitie worden overhandigd aan wethouder Melanie van der Horst (Verkeer).