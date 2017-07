Fietsbrug tussen Noord en Java-eiland komt er

Vlak voor de zomervakantie zijn er in de gemeenteraad tijdens een marathonvergadering tientallen kleine en grote besluiten genomen. Lees hier een overzicht (klik).

100 miljoen euro

Want Rijkswaterstaat wil dat er schepen met vier lagen containers onderdoor passen, waardoor het brugdek zeker 11,35 hoog moet worden. "Als wij met 11,35 een hele hoop discussie wegnemen is dat het collectief belang, dan gaan we daar naar kijken", deed hij Den Haag en Haarlem een handreiking.



Het CDA was de enige tegenstem. "Er kleven teveel onzekerheden aan dit besluit", vindt raadslid Diederik Boomsma. "Want over de verplaatsing van de cruise terminal is nog niets bekend en ook de tunnelvariant is onvoldoende uitgewerkt. Rijkswaterstaat is toch niet gek?"



De bouw zal rond 2020 beginnen, de brug gaat zeker 100 miljoen euro kosten.



