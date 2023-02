Fiets parkeren bij Amsterdam CS heel misschien toch gratis voor studenten

De nieuwe fietsenstalling bij Centraal Station. Beeld Hannah Bults

Menig Amsterdams (oud-)student kent het wel. Doordeweeks in Amsterdam op kamers, maar in het weekend met de trein terug naar de plek waar je bent opgegroeid. En de fiets? Die stond dan vaak een paar dagen voor noppes op de iconische fietsflat bij Amsterdam Centraal te wachten totdat het studentenleven weer begon.

Maar met de nieuwe ondergrondse fietsenstalling kan dat niet meer. Daar is alleen de eerste 24 uur parkeren gratis, daarna kost het 1,35 euro per dag om de fiets te stallen. Opeens is het minder aantrekkelijk om de fiets dagenlang te laten staan.

Voor Ian Hendriks van Volt reden om hier vragen over te stellen. Hij zegt geluiden te ontvangen dat mensen – want dit geldt natuurlijk niet alleen voor studenten, maar voor vele andere Amsterdammers – hierdoor eerder de auto pakken en de fiets en trein links laten liggen om kosten te besparen. “Dat lijkt me geen mooie ontwikkeling,” besluit hij zijn betoog tegenover wethouder Melanie van der Horst.

Wekenlang fiets laten staan

Volgens Van der Horst valt het allemaal wel mee. Signalen dat mensen eerder de auto pakken heeft ze hier in ieder geval niet over ontvangen, zei ze. Ze wees erop dat het om een bescheiden 1,35 euro per dag gaat. “Een paar kilometer rijden en je zit zo op dat bedrag. Als je de kostenvergelijking maakt, is het prima te betalen in vergelijking met andere vervoersmiddelen.”

Helemaal doof voor de vraag van Hendriks is Van der Horst niet. Voor bepaalde groepen zegt ze te kijken of er mogelijkheden zijn om langer dan 24 uur gratis te parkeren. “We voeren gesprekken hierover, maar zonder enige verwachting dat hier echt iets uit gaat komen. Dit is de nieuwe lijn die we dicht bij stations hebben, met een duidelijk beoogd doel: dat we straks niet weer heel dure fietsenstallingen moeten gaan betalen, omdat iedereen wekenlang z’n fiets laat staan.”