Fien redde man uit Lijnbaansgracht: ‘Hij leek controle kwijt over scootmobiel’

Lindelauff stond rond 10 uur op de tram te wachten bij de halte Elandsgracht in de Marnixstraat toen ze de man in zijn scootmobiel zag slingeren. “Hij leek de controle te zijn kwijtgeraakt.” De man zwabberde tegen een boom en viel met scootmobiel en al in de gracht. De student Dierenwelzijn rende met omstanders naar de waterrand en zag niets, behalve de rimpels in het water. “De kade is daar bijna twee meter hoog en er zijn nauwelijks trappen.”

De man van eind 50 wist al gauw boven water te komen. “Ik draaide me om naar een vrouw naast mij: ‘Ik moet erin toch?’” Lindelauff trok vervolgens haar jas uit en sprong het water in. Ze draaide de man op zijn rug en zwom met hem naar de overkant, waar de kade lager is. “De man had een behoorlijk gewicht, maar het zwaarst was het ijskoude water.”

Fysiotherapeut Ernst den Hertog (44), die zijn praktijk aan de gracht heeft, hielp ze het water uit en ving ze op met handdoeken en warme thee. Een opgeroepen ambulance keek de twee na, maar verdere behandeling was niet nodig. De man werd even later opgehaald door het Leger des Heils. Lindelauff: “De man was eerst in shock, maar vroeg daarna of ik degene was met wie hij in het water had gelegen en bedankte me.”

Fietspad

Toen Lindelauff haar verhaal op sociale media deelde, bleken er binnen haar kennissenkring drie mensen te zijn die, sommigen met een slok op, ook van de Marnixstraat in de Lijnbaansgracht zijn gevallen. Fysiotherapeut Den Hertog, die de drenkeling en Lindelauff uit het water hielp, heeft er tweeënhalf jaar eerder ook al iemand uitgehaald. “Dat betrof wel iemand die onwel was geworden op de fiets, maar je valt er daar wel makkelijk in.”

Tussen het fietspad op de Marnixstraat en het water van de Lijnbaansgracht ligt een strook grond van zo’n 2 meter breed met een rij bomen. Den Hertog: “Sinds de weg hier met nieuw asfalt is opgehoogd, ligt het fietspad meer dan 10 centimeter hoger dan dat stukje berm. Als je daar met je fiets afraakt ben je niet ver van de gracht.”

Volgens Den Hertog is het verstandig als de gemeente een risicoanalyse doet van het fietspad langs de gracht, zodat ongelukken in de toekomst kunnen worden voorkomen.