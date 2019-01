Ficq, Franken en Meijering op gesprek bij Orde van Advocaten

Willem Holleeder zegt dat hij en zijn toenmalige raadsman Franken door Ficq zijn bedreigd namens Dino Soerel, hetgeen Ficq en haar kantoorgenoot Meijering met klem ontkennen.



Het draait allemaal om een vertrouwelijke brief die Holleeder in 2011 vanuit de gevangenis aan misdaadjournalist Peter R. de Vries had gestuurd, gevolgd door een telefoongesprek van Holleeder met de journalist via de 'advocatentelefoon' op het kantoor van Franken - opdat justitie niet zou mogen meeluisteren omdat de communicatie tussen advocaat en cliënt geheim is.



'Cruciale informatie'

Tot Holleeders verontwaardiging heeft De Vries die brief ingebracht na een getuigenverhoor in juni, plus nu ook de gespreksopname van ruim een uur.

Het Openbaar Ministerie ziet daarin 'cruciale' en 'belastende' informatie die 'schreeuwt om een toelichting'.



Holleeder stelt in de brief en de nu ingebrachte opname dat Franken door de advocaten van zijn (inmiddels tot levenslang veroordeelde) ex-compagnon Dino Soerel onder druk is gezet om valse verklaringen af te leggen in Soerels voordeel, in diens liquidatiezaak.



Holleeder spreekt over 'maffiapraktijken door een advocaat'.



Zwijgrecht

In de rechtszaal heeft Holleeder tot nu toe vooral zijn zwijgrecht aangeroepen. Maandag moet Peter R. de Vries weer komen getuigen over de kwestie, in 'de bunker' van de rechtbank in Osdorp.



Bénédicte Ficq zegt 'alleen maar blij' te zijn dat de Orde van Advocaten haar en haar collega's Meijering en Franken nu 'onder druk van de media' heeft opgeroepen voor een gesprek. "Prima. Dan kunnen we precies vertellen dat daar toen niets onoorbaars is gebeurd. Helemaal niets."



Stijn Franken wil geen enkel commentaar geven op de kwestie en op het aanstaande gesprek.