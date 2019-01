Feyenoord vernedert Ajax

90

Feyenoord heeft Ajax een zware klap toegebracht. Voor eigen publiek won de ploeg van de scheidende hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst de Klassieker met maar liefst 6-2. De laatste zege van Feyenoord op de aartsrivaal in competitieverband dateerde van zeven jaar geleden.



Ajax heeft de titelkansen nu niet meer in eigen hand. De ploeg van trainer Erik ten Hag verzuimde vorige week met een gelijkspel tegen Heerenveen (4-4) de eerste plaats in de eredivisie over te nemen van PSV en staat na de zware nederlaag in De Kuip vijf punten achter op de koploper. Feyenoord speelt in de titelstrijd al lang geen rol meer. De manier waarop de Amsterdamse rivaal echter werd verslagen, zal veel vertrouwen geven voor de komende maanden waarin het binnenhalen van de KNVB-beker het grootste doel is.



Ajax was aanvankelijk heer en meester in De Kuip en drukte het nerveuze Feyenoord in de openingsfase ver achteruit. Lasse Schöne onderstreepte de krachtsverhoudingen door in de achtste minuut uit een vrije trap de openingstreffer binnen te schieten (0-1). Juist op het moment dat het Legioen begon te morren over de onmacht die de thuisploeg in het eerste kwartier uitstraalde, kwam Feyenoord op gelijke hoogte.



Jens Toornstra nam een voorzet van Steven Berghuis prachtig aan en tikte de bal door de benen van keeper André Onana (1-1). Met die gelijkmaker keerde ook het geloof terug bij Feyenoord, dat met steeds meer durf en overtuiging ging spelen. Het leidde na een half uur tot de 2-1, na een prachtige aanval via Sam Larsson, Robin van Persie en Toornstra, afgerond door Berghuis. Drie minuten later stond het al weer gelijk via Hakim Ziyech, die in de rebound de bal langs Kenneth Vermeer in het dak van het doel joeg (2-2).

Feyenoord wist het verschil in voetballend vermogen met Ajax te compenseren met enorm veel strijdlust. Van Persie, een van de uitblinkers bij de thuisclub, tikte kort voor rust op aangeven van de andere uitblinker Toornstra de 3-2 binnen. Ajax wist zich in de tweede helft niet meer op te richten en werd zelfs naar een zware nederlaag gespeeld, door doelpunten van opnieuw Van Persie, Tonny Vilhena en invaller Yassin Ayoub.



