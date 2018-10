Feyenoord prikkelt voldoende voor Ajax

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft er vertrouwen in dat Feyenoord drie punten pakt in Amsterdam en Ajax passeert op de ranglijst.



"Het geloof moet er zijn. Je moet daarheen gaan om de wedstrijd te winnen. Daartoe zijn we in staat en het geloof is er in de groep. Als je wint ga je over Ajax heen," aldus Van Bronckhorst.



De trainer van Feyenoord ziet kansen tegen de rivaal. "Ajax heeft natuurlijk ook zwakke punten. Dat zag je ook tegen Benfica, wat een boeiende wedstrijd was met kansen over en weer. In de openingsfase kon Benfica een paar keer scoren in de omschakeling. Ajax is vast aan de bal, maar ze geven ook ruimte weg."