Festivalterrein Thuishaven bestaat 10 jaar: ‘In het begin was het cowboyen’

Ilian Klinkhamer, Kasper Jorissen en Job Cederhout op Thuishaven. Beeld Dingena Mol

“Van de dixi’s verplaatsen tot aan het podium opbouwen. We deden alles,” zegt Ilian Klinkhamer (43). Tien jaar geleden begon hij met drie compagnons, van wie Kasper Jorissen (39) en Job Cederhout (35) na het eerste jaar nog over zijn, Thuishaven. Iedere zomerse zondag een intiem festival op een vast grasveldje aan de Danzigerkade in de Houthavens. En alleen met mooi weer.

De drie – die al hun eigen feesten organiseerden in Amsterdam – werden door een gemeenschappelijke vriend aan elkaar voorgesteld. “Samen hebben we gekeken naar wat we nog misten in de stad,” zegt Cederhout. “Een eendaags festival opbouwen is niet efficiënt, niet duurzaam en brengt hoge kosten met zich mee. Wij wilden naar een vaste locatie toe.”

Het eerste jaar was daar alleen wel wat creativiteit voor nodig, vertelt Jorissen. “Als we op donderdag wisten dat het mooi weer zou worden en het door kon gaan, moesten we kijken welke dj's in de buurt van Amsterdam waren en konden draaien. En last-minute naar de supermarkt rijden als het weer eens drukker werd dan verwacht. Het was cowboyen.”

Iedere zondag mooi weer

Maar met bijna iedere zondag mooi weer dat jaar werd het een succes. Van de winst werd een circustent gekocht. “Daar waren we echt vernieuwend mee,” zegt Klinkhamer. Met de tent ging Thuishaven na de eerste zomer ook in de winter door op de plek waar het begon. Later volgden verhuizingen naar de Danzigerbocht (ook in de Houthavens) en de NDSM-werf.

Sinds enkele jaren heeft Thuishaven een vaste plek aan de Contactweg in het Westelijk Havengebied. Er werken ongeveer 190 mensen. In de winter en bij slecht weer staan er tenten en er is een vaste kok die het menu samenstelt. Ook is er een loods gebouwd zodat er ook 's nachts gefeest kan worden.

Alledrie hebben ze een ‘eigen eilandje’ binnen Thuishaven. Jorissen is verantwoordelijk voor de programmering en marketing. De beveiliging en contacten met gemeente en havenbedrijf regelt Klinkhamer. Cederhout doet de productie, horeca en de inrichting van het terrein.

Dat terrein is inmiddels een dorp binnen de stad. 250 vrachtwagens zand waren ervoor nodig om van ‘het moeras’ een evenemententerrein te maken met alle faciliteiten die daarbij horen. Naast festivals zijn er tegenwoordig ook bedrijfsfeesten en bruiloften. Ook externe organisaties zoals Mystic Garden en Gardens of Babylon geven er hun feesten. Maar zelf house- en technofestivals organiseren, dat blijven ze het leukste vinden.

De afgelopen jaren kwamen bijna alle grote house- en technoartiesten naar Thuishaven. Carl Cox, Fatboy Slim, Joris Voorn, Job Jobse, Reinier Zonneveld, Amelie Lens, Sven Väth, Ben Klock. “De ‘hotlist’ hebben we gehad,” zegt Jorissen.

Maar ook voor beginnende Nederlandse artiesten is Thuishaven een belangrijke opstap. De 28-jarige Niels Steenbergen won in 2015 een ‘kweekvijvercontest’ van houseveteraan Michel de Hey. Als winnaar mocht hij in clubs en festivals door heel Nederland draaien en ook ‘opwarmen’ voor De Hey in de circustent. Acht jaar later is Steenbergen als Chris Stussy niet meer weg te denken uit de internationale housescene en draaide hij op grote festivals als Awakenings en Coachella.

“Inmiddels heb ik vaak op Thuishaven gedraaid, waarvan vijf of zes keer zelfs de hele dag,” zegt Steenbergen. “Dat zijn sets van 10 uur en dat zijn ook de langste sets die ik gedraaid heb. Allemaal waren ze uitverkocht. En om dat in mijn eigen stad te doen, is erg mooi.”

Nieuwe generatie dj’s

Ook mag Steenbergen voor zulke dagen meedenken over de invulling van de rest van het programma. “Dan kijken we samen naar lokale talenten die kunnen draaien. Nieuw talent dat er hard voor werkt en duidelijk laat zien dat ze willen. Die krijgen dan de kans om te draaien op Thuishaven. Dat is voor de nieuwe generatie dj's belangrijk.”

Een andere veteraan die al meer dan honderd keer optrad op Thuishaven is Benny Rodrigues. De veelzijdige producer en dj was er vanaf het begin bij en heeft het ‘van een bijzonder houtje-touwtjevrijhaven zien uitgroeien tot een volwaardig minifestival’. “De liefde, gastvrijheid en professionaliteit van de crew zorgen ervoor dat ik me er al 10 jaar heel erg thuis voel. Daarnaast is het terrein met geen enkel ander terrein in de wereld te vergelijken en vooral in de zomer met het zonnetje en een leuk divers publiek erbij voel ik me er als een garnaal in het water.”

Volgens Cederhout kan iedereen die wil feesten naar Thuishaven komen. Ongeacht je leeftijd. “Met een beetje kennis van de muziek kan je edities uitzoeken waar ouder publiek op afkomt,” zegt hij. “Wij zijn dan misschien wel ouder geworden en de eerste doelgroep van tien jaar geleden ook, maar we hebben altijd een vaste basis,” vult Jorissen aan. “Als Laurent Garnier draait, ligt de gemiddelde leeftijd boven de 30 jaar. En als Amelie Lens draait is dat 23.”

Toestemming van Havenbedrijf

Met een diverse programmering hoopt Thuishaven de komende jaren aan de top te blijven staan. Daar is inmiddels ook toestemming voor van het Havenbedrijf, zegt Klinkhamer. “Alle seinen staan op groen voor een langer verblijf hier.”

Maar eerst wordt zaterdag het 10-jarig bestaan gevierd met een al uitverkocht feest met zestig dj's die vaak al sinds de start van Thuishaven vaste gezichten zijn. Onder anderen Eelke Kleijn, Prunk, Tom Trago, Tjade, Dimitri, Wouter S en de De Sluwe Vos zullen draaien. En ook zal er een droneshow zijn. Jorissen: “Het wordt een heel bijzondere dag.”

