Festivals Kingsland en Oranjebloesem moeten afschalen in aantal bezoekers: ‘Station Zuid was vorig jaar al niet beheersbaar’

In voorgaande jaren mochten Oranjebloesem van organisator Chasing the Hihat bij het Olympisch Stadion en Kingsland van 4PM Entertainment in en rondom de RAI samen 68.000 bezoekers ontvangen. Nu krijgen ze naar eigen zeggen een maand voor het festival ineens maar toestemming voor maximaal 40.000 bezoekers, terwijl ze alles al hebben ingericht om het maximaal aantal bezoekers te ontvangen, bevestigen de festivalorganisatoren na berichtgeving door AT5.

Volgens de festivalorganisatoren heeft dit te maken met een concert van Metallica in de Johan Cruijff Arena, dat ook op Koningsdag is. De NS en het GVB hebben het op Koningsdag al druk genoeg, met de toevoeging van het concert lopen bezoekersstromen van en naar de stad volledig vast. En dus wordt er ingegrepen.

Mobiele Eenheid

Volgens de gemeente is het ‘primair omdat de situatie vorig jaar op Koningsdag bij station Zuid niet beheersbaar bleek’. De bezoekers van beide festivals kunnen de stad namelijk alleen via station Zuid verlaten, station RAI is vanuit veiligheidsoverwegingen dicht.

Vorig jaar moest de Mobiele Eenheid eraan te pas komen om de bezoekersstromen van de twee festivals, die om 20.00 en 21.30 uur afgelopen waren, in goede banen te leiden. Dit jaar wil de gemeente dat voorkomen. Daarom mogen beide festivals minder bezoekers toelaten en moeten ze om 20.00 uur stoppen, om te voorkomen dat ze gelijktijdig met het concert van Metallica zijn afgelopen. Voor Oranjebloesem betekent dit dat ze dit jaar anderhalf uur eerder moeten stoppen dan gepland.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema bevestigt dat de gemeente een knoop heeft moeten doorhakken. Aan de Arena is gevraagd of het concert verplaatst kon worden, maar dit bleek niet mogelijk.

De Arena laat via een woordvoerder weten dat ze ‘begrepen hebben dat het probleem vooral bij de capaciteit van station Zuid’ speelt. “We hebben ons uiterste best gedaan om het concert van Metallica naar een andere dag te verplaatsen,” aldus de woordvoerder. “Helaas is dat vanwege de wereldwijde tour en strakke planning van de band niet mogelijk.”

De Arena hoeft bij de gemeente geen toestemming te vragen om een evenement te organiseren, omdat het een doorlopende vergunning heeft. Dat het stadion het concert alsnog op Koningsdag organiseert, noemt de gemeente ook ‘eigenlijk niet wenselijk’, maar dwangmiddelen om dat tegen te houden heeft de gemeente niet.

Onveilige situatie

De NS zegt het probleem aan de gemeente te hebben voorgelegd en die een keuze heeft laten maken. “We hebben gezegd dat het altijd erg druk is bij station Zuid op Koningsdag door die twee festivals,” legt een woordvoerder uit. “Met de nodige aanpassingen en begeleiding had het wel als voorgaande jaren gekund, al zaten we op Zuid wel aan het maximale wat we konden. Daarover waren we in gesprek. Maar als je op hetzelfde tijdstip op station Bijlmer in volle treinen ook nog Metallicafans krijgt, dan gaat dat niet en krijg je een onveilige situatie. Dat hebben we bij de gemeente aangegeven.”

Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment zegt dat er ‘iets niet goed gaat in het systeem’. “De Arena heeft een doorlopende vergunning en dat is gebruikelijk voor concertzalen. Maar als je op Koningsdag iets organiseert en je vraagt iets op gebied van openbare orde, dan zou je dat moeten laten toetsen.”

“Mobiliteitsproblemen en die oplossen is iets wat wij als organisator elk jaar doen voor al onze evenementen,” zegt Rob Simon van Chasin the Hihat. “Daarover waren we met een werkgroep al tijden in gesprek. Dat werkte toe naar een positieve conclusie, met een uitstroom voor ons om 21.30 uur. Deze situatie is ook jarenlang wel goed gegaan voor 2021.”

“Het vervroegen van onze eindtijd, na eerst tijdenlang met ons werken aan een plan voor uitstroom om 21.30 uur, maakt de problemen bij Zuid alleen maar groter. Beweren dat dit vervroegen in hoofdzaak niet door Metallica komt is echt ongeloofwaardig en wordt ook door de NS tegengesproken.”

Simon zegt ook dat hij andere keuzes had gemaakt als hij het eerder had geweten. “De gemeente stelt dat we al in november op de hoogte zijn gesteld, maar dat is echt al maanden nadat zij door de arena zijn geïnformeerd over dit concert. En tussen november en januari heeft de gemeente ons aangemoedigd om door te gaan met onze planvormen, niet om rekening te houden met afschalen. Er werd in overleg aangestuurd op dat Metallica moest verplaatsen, tot een zeer laat moment. Als Amsterdamse ondernemers zijn we op pad gestuurd met hele andere spelregels dan die nu gelden en hebben we enorme kosten gemaakt. Zo kan je niet op een eerlijke manier met elkaar samenwerken.”

Aansprakelijk stellen

4PM Entertainment zegt de gemeente voor de geleden schade aansprakelijk te willen gaan stellen, Chasing the Hihat laat weten daar nog over na te denken. Beide festivals lopen door de verlaging in bezoekersaantallen tonnen mis en lijden mogelijk verlies. Oranjebloesem heeft door de verlaging in capaciteit diverse artiesten afgebeld.

“Ethisch gezien zouden de Johan Cruijff Arena en Mojo (de organisator van het Metallicaconcert red.) zich er ook niet lekker over moeten voelen,” zegt Bovenlander. "Van alle dagen die je kan kiezen voor een concert, dat je uitgerekend deze dag kiest.”

Voor beide festivals zijn nog wel kaarten beschikbaar, al kun je voor Oranjebloesem alleen nog kaarten kopen met een verplichte buscombi vanuit andere steden.

Mojo was voor commentaar (nog) niet bereikbaar.

