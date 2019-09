Festivalorganisator Vunzige Deuntjes: ‘Amsterdam, laat je niet vertrutten’

In een video doet Vunzige Deuntjes een oproep voor een gesprek over het festivalbeleid van Amsterdam. Beeld screenshot

Er moet snel wat veranderen, vinden mede-eigenaren van het festival Thomas Gurney-Champion (30) en Arend Wortmann (30). “Er worden steeds meer woningen gebouwd in de stad, waardoor er weinig plekken overblijven waar festivals geen overlast veroorzaken,” zegt Wortmann. Locaties als Blijburg, het Diemerbos en Oosterpark komen te vervallen of beperken de mogelijkheden.

“Toen wij zes jaar geleden begonnen, was er ruimte voor ons en andere kleine initiatieven om te groeien. Die ruimte is er nu niet meer. Wij moeten snel gaan nadenken over hoe zo’n plek kan bestaan, voor het te laat is.”

Wortmann vertelt dat hij de afgelopen jaren heeft gezien hoe de verhouding tussen de Amsterdamse evenementenindustrie, de gemeente en de inwoners van de stad is veranderd. “Voor kleinere initiatieven wordt het steeds lastiger om een plek te vinden om te groeien. Hierdoor blijven er vooral mogelijkheden over voor de grote gevestigde partijen.”

Tegenslag

De directe aanleiding voor het maken van de videobrief waren de problemen met de vergunning van Vunzige Deuntjes voor een festival in het Amsterdamse Bos dit jaar. Het festival voldeed volgens de gemeente Amstelveen niet aan de gestelde normen voor diversiteit voor evenementen op deze locatie. “Dit was voor ons een enorme tegenslag. Naast dat de meeste kaartjes al waren verkocht en de artiesten al waren betaald, vonden wij het vooral erg dat de gemeente ons niet divers genoeg vond,” zegt Gurney-Champion.

“Op ons festival staan inclusiviteit en diversiteit juist centraal. Van onze muziek tot onze bezoekers, alle subculturen van Amsterdam komen bij elkaar.” Na overleg – Vunzige Deuntjes paste het programma aan – kon het festival alsnog doorgaan. “Als je met elkaar in gesprek gaat, kom je vaak tot de conclusie dat er oplossingen zijn voor veel problemen.”

Vunzige Deuntjes vindt dat de stad de waarde van festivals niet moet onderschatten. “Tegenwoordig gaan mensen minder op vakantie in de zomer, maar pakken ze liever vijf festivals mee. Wat uiteindelijk ook veel beter is voor de lokale economie.”

Wortmann vindt dat een culturele hoofdstad als Amsterdam deze behoefte moet blijven faciliteren. “Amsterdamse festivals bieden een plek voor culturele en maatschappelijke interactie. Het is een plek waar je je thuis kan voelen, jezelf kan zijn, kan genieten van het leven en van elkaar. We willen niet dat Amsterdam haar karakter verliest. Dat zou zonde zijn.”

‘Lief Amsterdam’

In de video Lief Amsterdam legt Vunzige Deuntjes deze bruisende cultuur vast. “We hopen de gemeente hiermee te laten zien dat het waard is om het huidige festivalbeleid te bespreken.” Gurney-Champion legt uit dat de organisatie de standpunten van de gemeente en betrokkenen heus begrijpt. “We willen met mensen in gesprek gaan, niet alleen met de bezoeker, maar ook met de buurvrouw die er naast woont en er wel overlast van heeft. Het belangrijkste is dat we samen tot een oplossing komen.”

Naast de video stuurt de organisatie daarom ook een uitnodiging naar de burgemeester en wethouders van zowel gemeente Amsterdam als Amstelveen om op 12 december in De Balie in gesprek te gaan met betrokkenen. “We willen het denkbeeld rondom festivals veranderen en meer positief nieuws verspreiden dat twee kanten kent. We moeten samen tot een compromis komen waarmee we overlast minimaliseren en profijt kunnen maximaliseren. Zo kunnen we trots blijven op wat onze hoofdstad zo uniek maakt.”

Wie het met de gedachten van Vunzige Deuntjes eens is, kan de open brief op de website van Vunzige Deuntjes ondertekenen.