Festivalorganisator ID&T schrapt 40 procent van arbeidsplaatsen

Beeld ANP

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland in maart, ligt de evenementenbranche volledig stil. CEO van ID&T, Ritty van Straalen, spreekt van ‘zeer zware en emotionele tijden voor alle werknemers’. ‘De impact van de crisis op onze branche is ongekend.’ Ondanks dat de organisatie gebruik heeft kunnen maken van diverse overheidsregelingen en tot schikkingen is gekomen met drie van hun vier verzekeraars, zijn de verliezen te groot.

Bijkomende onduidelijkheid over een toekomstperspectief maakt een reorganisatie voor ID&T onvermijdelijk. ‘Helaas ontkomen ook wij er hierdoor inmiddels niet meer aan om voor te sorteren op een slechter scenario, waarin het mogelijk nog een aanzienlijke tijd zal duren voor we weer volledig operationeel zullen zijn,’ aldus Van Straalen.

ID&T, een organisatie die inmiddels al bijna dertig jaar bestaat, is in 1992 opgericht door een groep vrienden. Het organiseert jaarlijks zo’n tachtig evenementen. Voorbeelden hiervan zijn festivals als Mysteryland, Amsterdam Open Air, Milkshake, Vunzige Deuntjes Festival, Thunderdome, Defqon.1 Weekend Festival, Awakenings, Decibel Outdoor en Masters of Hardcore. Met haar evenementen trekt ID&T ruim 1,5 miljoen bezoekers per jaar.