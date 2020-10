Festivalorganisatie: ‘Wij weten hoe je een teststraat moet opzetten’

Lovelandorganisatoren Marnix Bal (links) en Wouter Muurlink in de nieuwe teststraat op het Anton de Komplein in Zuidoost. Beeld Dingena Mol

De toestroom van mensen onder controle houden, zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, verkeer regelen, privacymaatregelen nemen, zorgen voor een fijne werkomgeving, wc’s, water, hygiëne, verwarming en ventilatie; dit soort zaken zijn van even groot belang bij het organiseren van een festival als bij het opzetten van een testlocatie voor Covid-19.

Marnix Bal, directeur en oprichter van Loveland, en Wouter Muurlink, zakelijk directeur bij Loveland, zochten niet zomaar contact met de gemeente. “Wij weten hoe je een locatie van de grond af opbouwt en waar je allemaal rekening mee moet houden. We hebben 25 jaar ervaring die we kunnen inzetten,” zegt Bal.

Sneltests

De twee willen niet in een andere branche aan de slag en ook geen camping of terrasshow organiseren. “Marnix en ik kennen elkaar al 25 jaar,” zegt Muurlink. “We zaten te bedenken hoe het evenementenseizoen er in 2021 uit zal zien. Onze hoofdvraag was hoe we ervoor kunnen zorgen dat we die 1,5 meter regel kunnen loslaten zodat we weer met z’n allen naar een festival kunnen. En ja, dan moet je iedereen testen, voordat ze het festivalterrein op stappen. Met sneltests dus.”

Bal en Muurlink deden maanden onderzoek. “Vanaf april,” zegt Bal. “We hebben ons ingelezen, mensen gebeld en we zijn bij ontwikkelaars van sneltests langs geweest, onder andere bij de start-up Spektrax. Toen we zagen dat zij bezig waren met een nieuwe technologie waarmee je binnen circa drie minuten de uitslag kunt hebben, werden we enthousiast.”

Complexe aangelegenheid

Bal en Muurlink stapten naar de gemeente, waar ze vanwege hun festivalachtergrond geen onbekenden zijn. De gemeente reageerde, net als de GGD overigens, direct positief op het idee sneltests in te zetten zodat er weer evenementen georganiseerd kunnen worden, benadrukt het tweetal. “Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ons idee werd omarmd. De gemeente, de GGD en wij werden ineens een team,” zegt Muurlink.

Volgens hem is het opzetten van een teststraat een complexe aangelegenheid omdat verschillende disciplines er met elkaar moeten samenwerken: microbiologie, techniek, ICT en organisatoren. “Door met geduld naar elkaar te luisteren, konden we resultaten boeken.”

Privacy

Net als bij een festival begonnen de organisatoren met tekeningen van de plattegrond. Waar moet het paviljoen van duizend vierkante meter komen? Waar de 120 parkeerplekken, de 16 teststraten en de medewerkersruimte? Ook de vergunningsaanvraag moest in orde worden gemaakt. En er moeten ramen in de tent komen. “Maar wel op twee meter hoogte, om de privacy van mensen te waarborgen,” legt Bal uit. Daarnaast wil je natuurlijk ook rekening houden met de winter die eraan komt.

Met de teststraat Zuidoost-Diemen, zoals de naam van de locatie op het Anton de Komplein officieel luidt, telt Amsterdam vanaf donderdag 6 teststraten. De extra testcapaciteit van het paviljoen – ze noemen het geen tent, want dat klinkt minder uitnodigend – is hard nodig, blijkt uit de cijfers.

Toezegging

Zuidoost behoort tot de plekken waar het virus hard om zich heen grijpt. In dit stadsdeel is ongeveer 15 procent van de geteste mensen besmet met Covid-19, veel meer dan in West (5 procent) of in Noord (4 procent), terwijl er in Zuidoost relatief weinig tests worden uitgevoerd. De extra teststraten zijn bedoeld om de testdrempel te verlagen waarmee wordt tegemoetgekomen aan de toezegging die burgemeester Femke Halsema begin deze maand aan de gemeenteraad deed.

Hoewel de sneltestlocatie donderdag haar deuren opent, zit deze nog wel in een testfase. Wanneer ze helemaal operationeel zal zijn is mede daardoor nog niet bekend. Wel weten de organisatoren dat ze het niet bij deze ene locatie willen laten. Bal: “Ons doel is sneltests voor alle doelgroepen toegankelijk te maken. Voor bejaarden in de ouderenzorg, reizigers die terugkeren op Schiphol en uiteindelijk ook op festivals.”