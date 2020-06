Festivalgangers over hun favoriet: ‘Ik associeer Milkshake met je vrij voelen’

Sjoerd van Elsen (1985), schrijver en communicatieadviseur. Beeld Chris en Marjan

CANAL PARADE

Prinsengracht, 1 augustus

Sjoerd hoort al jaren veel kritiek op de Canal Parade. “Die heb ik ook. Het zijn natuurlijk voor een groot deel dagjesmensen uit Waddinxveen, maar ik kies ervoor vanaf het moment dat ik onder de eerste brug doorkom, alleen maar liefde te ervaren en uit te stralen. Je weet nooit wie je raakt of helpt.” Sinds hij acht jaar geleden naar Amsterdam verhuisde, is hij er altijd bij geweest. “Pride gaat om het creëren van vrijheid en ik kan het hele jaar teren op die ene dag.”

Nazima Ramdin (1968), communicatiemanager en zelfstandig ondernemer. Beeld Chris en Marjan

KWAKU FESTIVAL

Nelson Mandelapark, 11 juli t/m 2 augustus

Vanuit haar werk brengt Nazima graag mensen samen. Mensen van allerlei culturen, uit de politiek, het bedrijfsleven, van jong tot oud. “Dat is ook wat ik leuk vind aan Kwaku, alle verschillende kleuren en geuren bij elkaar. Dat heeft ook te maken met de Surinaamse achtergrond: Chinees, Creools, blank, alles is gewoon bij elkaar en dat vind ik mooi. Dat is wat Nederland rijk maakt. Met Kwaku kom je elkaar tegen. Je danst samen, eet samen en haalt al die oude verhalen weer naar boven.”

Shireen Kustner (1981), yogadocent en stylist. Beeld Chris en Marjan

AMSTERDAM ROOTS FESTIVAL

Oosterpark, 25 t/m 28 juni

Shireen gaat al zo lang ze zich kan herinneren naar Amsterdam Roots Festival. Vroeger samen met haar vader en de laatste jaren met vrienden. “Wat ik geweldig vind, is dat het hele park vol staat met mensen van verschillende etnische achtergronden. Het is één grote moksi van kleuren, muziekstijlen en mensen. Als je hier komt, voelt het alsof je over de hele wereld bent geweest.”

Valentijn Petit (1994), make-up artist. Beeld Chris en Marjan

AWAKENINGS FESTIVAL

Spaarnwoude, 27 en 28 juni

Valentijn neemt zich elk jaar voor maar één dag naar Awakenings Festival te gaan, maar gaat dan toch het hele weekend en neemt maandag en dinsdag vrij. “Ik houd echt van raven. Het voordeel van een weekender is dat ik zelf een rondje kan maken als ik mijn vrienden even zat ben. Lekker dwalen van stage naar stage en de volgende dag kom ik ze toch wel weer tegen.” Hij bewaart het kaartje voor volgend jaar. “Het geld is al uitgegeven en dan kan ik nieuwe outfitjes kopen.”

Anton van der Sluis (1990), mimer, fysiek performer en theatermaker; Luit Bakker (1991), theatermaker en patissier; Bart van de Woestijne (1991), regisseur en schrijver; Jessica Boekhorst (1994), verpleegkundige. Beeld Chris en Marjan

MILKSHAKE FESTIVAL

Westergas, 25 en 26 juli

Bart, Anton, Jessica en Luit zitten samen in een appgroep genaamd ‘gendermilk’. Waar die naam vandaan komt, weet niemand meer precies. In de appgroep worden elk jaar grootse plannen gemaakt voor de festivalzomer, vooral met betrekking tot de outfits. Luit: “Het thema is altijd vlammen.” Hoewel de leden van gendermilk naar Milkshake Festival gaan om te partyen, is het meer dan dat. Bart: “Ik associeer Milkshake met je vrij voelen.” Luit: “Ik ben verdrietig dat het niet doorgaat. De saamhorigheid die ik daar voel is empowering en die is er dit jaar niet.”

Roos Aaldering (1989), accountmanager. Beeld Chris en Marjan

VURIGE TONGEN

Ruigoord, 30 mei t/m 1 juni

Roos zou dit jaar voor de derde keer naar Vurige Tongen gaan. De eerste keer was ze zwanger van haar eerste kindje en nu is ze zwanger van haar tweede. Ze houdt van Ruigoord omdat ze er met allerlei verschillende creatieven in aanraking komt. ­“Vurige Tongen is een festival voor gezinnen. Je kunt er naar mooie verhalen luisteren, maar ook echt het festivalgevoel ervaren. Deze plek geeft me altijd energie.”

Alrik de Jong (links, 1982), eindredacteur, en Tim Vos (1982), zzp’er. Beeld Chris en Marjan

WOOFERLAND

Houtrak, 29 augustus

Alrik en Tim zijn het erover eens dat Wooferland een uniek festival is. Alrik: “Het is totaal anders dan alle andere dancefestivals. Het publiek stamt uit de Roxy- en IT-periode. Wij zijn allebei 37 en behoren tot de jongere garde. Je ontmoet er geweldige paradijsvogels.” Tim: “Het draait hier niet om het uiterlijk, het is echt een ravefestival. Wat mij betreft is dit hoe een festival bedoeld is. Door alle ouwe house-dj’s als Spider Willem en draaimeesters als Eric de Man voelt het als een reis door de tijd.” Alrik: “Er zijn ook veel kinky vrouwen, dat is ook leuk.”

Daisy May Breuer (1993), project- en artistmanager. Beeld Chris en Marjan

AMSTERDAM OPEN AIR

Gaasperpark, 6 en 7 juni

Daisy May gaat al jaren naar Amsterdam Open Air. “Sinds 2013 ben ik elk jaar geweest. Het was heel gek dat het niet doorging, Open Air was altijd een van de eerste festivals om het jaar mee te beginnen. Dit zou de eerste keer zijn geweest dat ik niet hoefde te werken en ik was helemaal klaar om te gaan feesten, drinken en dansen. Maar wat dit jaar niet door kan gaan, ga ik later zeker inhalen.”

Nanke Cui (1996), student geneeskunde. Beeld Chris en Marjan

LENTE KABINET

Het Twiske, verzet van zaterdag 30 en zondag 31 mei naar zaterdag 5 september

Lente Kabinet is voor Nanke een jaarlijkse traditie. “Het heeft een soort camping­gevoel waarbij je iedereen tegenkomt. Ik zie mensen met wie ik in het nachtleven heb samengewerkt en tegelijkertijd zie ik collega’s die ik gewoonlijk in het ziekenhuis tegenkom. Al die mensen die je normaal op een andere plek tegenkomt, zie je nu samen genieten van zo’n festival. Het is een soort reünie.”

Robert Boerleider (1965), beveiliger. Beeld Chris en Marjan

MYSTERYLAND

Floriadeterrein, 28 t/m 30 augustus

Toen Nederland in maart in een intelligente lockdown ging, had Robert nog lang de hoop dat Mysteryland gewoon zou doorgaan. Ter voorbereiding gaat hij altijd een paar keer per week rennen om op Mysteryland in vorm te zijn. “Ik was al aardig in dance shape aan het komen. Ik ben 54, maar kan makkelijk door voor 30+. Ik geef altijd echt gas op Mysteryland, omdat er na het heengaan van de Roxy eigenlijk geen vergelijkbare clubs zijn waar ik als single houser mijn energie kwijt kan.” Robert heeft voor de foto speciaal zijn festivalshirt aangetrokken: “Ik heb dit shirt twintig jaar geleden in Bangkok gekocht en heb het altijd aan als ik naar een festival ga.”