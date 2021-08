Festivalgangers gaan demonstreren, horeca stapt naar de rechter

Festivalorganisator ID&T: ‘Dit is niet meer uit te leggen aan onze bezoekers.’ Beeld ANP

Organisatie Unmute wil in verschillende steden waaronder Amsterdam op 21 augustus protsteren tegen het besluit van het kabinet om evenementen tot ten minste 20 september grotendeels te verbieden. Ruim 300 organisaties hebben zich aangesloten, waaronder Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda.

“Dit is een bittere pil voor al onze bezoekers en de hele sector,” zegt Stijn Ceelen van festival Zeezout, dat begin september in Amsterdam-West zou worden gehouden. “Na veelvuldige beloften dat we weer open mochten, blijkt hier nu niets van waar. Festivals vanaf 20 september misschien mogelijk maken is mosterd na de maaltijd. Dan zit het seizoen erop.”

“Inmiddels is het in de hele wereld weer mogelijk evenementen te bezoeken,” zegt Rosanne Janmaat van ID&T (onder meer Mysteryland, Awakenings en Sensation). “Wij blijven met lege handen achter. Nederland staat nu achteraan in de rij.”

Formule 1

Janmaat: “Het is niet meer uit te leggen aan onze bezoekers dat volle voetbalstadions blijkbaar wel kunnen en we straks met 70.000 man naar de Formule 1 kunnen. En het enige wat wij veilig zouden kunnen is samenkomen met 750 mensen, wat simpelweg niet rendabel te maken is.”

Ook andere organisatoren zijn teleurgesteld. “We zijn met zijn allen ontzettend kwaad,” zegt Peter Sanders van Paaspop, een festival dat van 3 tot 5 september in Schijndel zou plaatsvinden. De opbouw was al in volle gang, maar is nu per direct afgeblazen.

“Er was een routekaart; daarvan zijn ze al drie keer afgeweken. Ze gooien tot ieders grote verbazing en tegen alle afspraken in drie weken eerder dan gepland alles open. Dan komt de deltavariant en zitten we waar we nu zitten.”

Sanders is niet de enige die teleurgesteld is. “Dit was de persconferentie waar we met zijn allen op hoopten,” aldus Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment (onder meer Kingsland, Het Amsterdamse Winterparadijs en Hullabaloo). Het gros van zijn events kon dit jaar niet doorgaan.

Rechter

“Wanneer kunnen ze dan wel? Over een jaar? Over twee jaar? Wat gaan we zeggen tegen de honderdduizenden mensen die werken in deze branche? Ga maar bij de supermarkt werken, want het houdt op?”

Dat nachtclubs van het kabinet ook na 20 september zeker dicht moeten blijven, is voor Horeca Nederland aanleiding opnieuw naar de rechter te stappen. “Het is werkelijk ongehoord dat zonder deugdelijke onderbouwing deze groep ondernemingen volledig gesloten moet blijven,” zegt voorzitter Robèr Willemsen.

“Het is juridisch heel interessant dat deze groep horecazaken als enige geen gebruik kan maken van opengaan met coronatoegangsbewijzen.”

Horeca Nederland wil ook de sluitingstijd voor cafés en restaurant van 12 uur ’s nachts tot 6 uur ’s ochtends van tafel.