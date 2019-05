Festivalbezoekers gaan belasting betalen voor kaartje

Festivals zijn overal. Vooral nu de zon zich wat vaker laat zien is het bijna elk weekend raak. Komende zondag bijvoorbeeld, als dancefestival Amsterdams Verbond in Geuzenveld 15.000 bezoekers verwelkomt die 40 tot 65 euro per kaartje hebben betaald. In 2017 ontvingen de 128 Amsterdamse festivals gezamenlijk zo'n 4,27 miljoen bezoekers. Big business dus. Maar vooral de massale muziekfestivals in de open lucht betalen nauwelijks gemeentelijke lasten.



De gemeente zit volgend jaar krap bij kas, daarom wordt er steeds nadrukkelijker naar de festivalbranche en -bezoekers gekeken. Vanaf 2020 wil Amsterdam via de festivals en de bezoekers ongeveer 4 miljoen euro ophalen. Daarover zouden coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP het de afgelopen weken eens zijn geworden tijdens onderhandelingen over de voorjaarsnota.



Dit gebeurt primair door ­vermakelijkheidsretributie (VMR) te heffen, een nog onbekend vast bedrag per festivalbezoeker. De stad verdient nu al miljoenen euro's door elke rondvaartpassagier 66 cent in rekening te brengen per vaartocht. De VMR zou in 2020 worden ingevoerd.



Hogere leges

Daarnaast wil de stad ook de leges voor horeca- en evenementenvergunningen flink verhogen, noodzakelijk voor wie een festival organiseert. Deze leges zijn nog lang niet kostendekkend. Het kost Amsterdam ongeveer 6 miljoen euro aan ambtelijke inzet en andere kosten om alle evenementen en festivals in Amsterdam te vergunnen.