Festival WeMakeThe.City: Samen op pad voor een betere stad

Als ze met bedrijven en instellingen uit Amsterdam en omstreken spreekt over hun grootste zorgen voor de regio, komt het altijd bovendrijven: de ongelijkheid in Amsterdam. Of het nu gaat om Shell, Schiphol of Tata Steel. “Het is een grote zorg,” zegt Nina Tellegen, directeur van Amsterdam Economic Board, dat de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid probeert te verbeteren. “Ook grote ­bedrijven zien dat een grote groep het goed heeft in de regio, maar dat er ook mensen zijn die achterblijven, die de stad uit moeten omdat die onbetaalbaar is. Dan gaat het ook om personeel van deze bedrijven. Ik hoor van horecabedrijven dat werknemers ’s nachts na sluiting niet naar huis kunnen, omdat ze niet meer in de stad wonen en de treinen niet meer rijden.”

Afname welzijn

Ongelijkheid is een van de belangrijke thema’s, die komende week aan de orde komen tijdens de tweede editie van WeMakeThe.City, een festival over, de naam zegt het al, de stad en haar omgeving en hoe die beter kunnen. Amsterdam Economic Board is een van de organisatoren van dit evenement, dat een week duurt. Een ­andere is Pakhuis De Zwijger. Directeur Egbert Fransen onderschrijft de zorgen van het bedrijfsleven. “Amsterdam zit op een kantelpunt,” zegt hij. “Als we het niet goed organiseren, gaat het mis met de ongelijkheid. In Amsterdam is die niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld in Parijs. Onze stad heeft geen banlieues. En hier gaan niet, zoals onlangs in Berlijn, duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de onbetaalbare huizenprijzen. Maar geen stad in de wereld heeft het vermogen om ongelijkheid te vermijden, dus ook Amsterdam niet.”

Uit onderzoek dat de dienst Onderzoek Informatie, en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam heeft uitgevoerd in opdracht van Het Parool, blijkt dat ongelijkheid de grootste zorg is van Amsterdammers, na de onbetaalbaarheid. Onlangs liet OIS zien dat het welzijn in Amsterdam de afgelopen jaren is toegenomen, maar dat alleen hoogopgeleiden daarvan profiteren. Onder minder hooggeschoolden nam het welzijn gemiddeld af.

Tijdens WeMakeThe.City staat dit thema centraal, net als duurzaamheid, diversiteit, zorg, ondernemerschap. Een week lang verdiepen bezoekers uit binnen- en buitenland zich in ­deze onderwerpen. Het festival begint maandagmiddag met een bijeenkomst over de staat van de regio, met onder andere burgemeester Femke Halsema. Maandagavond volgt de offi­ciële opening in Theater Amsterdam, met onder meer architect Indy Johar uit Londen, die ook in deze bijlage aan het woord komt.

Ervaringen uitwisselen

Vervolgens zijn er tal van bijeenkomsten en conferenties, maar ook fietstochten, exposities, rondleidingen en kinderprogramma’s in zo ongeveer alle delen van de stad en omgeving, van Noord tot Zuidoost, van ABN Amro tot de Tuinen van West, van Zaanstad tot Haarlem. Zo is er een groot project in de K-buurt in Zuidoost, waarbij bewoners, ondernemers uit de wijk en internationale experts samenwerken aan concrete oplossingen voor de buurt. “In de K-buurt dendert de gentrificatie binnen,” zegt Fransen, doelend op de ontwikkeling waarbij buurten in Amsterdam een enorme opwaardering krijgen, waarvan lang niet iedereen profiteert. “Dat is een groot probleem. Wij halen ­internationale gasten naar die buurt, want dit speelt ook in Milaan of Barcelona. Dan kunnen ze ervaringen uitwisselen en elkaar oplossingen aanreiken.”

In totaal zijn 450 sprekers geboekt, waarvan een groot deel uit het buitenland. Zo komt Anni Sinnemäki, locoburgemeester van Helsinki, met dertig man naar Amsterdam. Uit New York komt raadslid Carlos Menchaca. Beiden komen aan het woord in deze bijlage. Schrijfster Kate Raworth, bekend van de bestseller Donut Economie, is weer aanwezig. Maar ook diverse ­betrokken Amsterdammers, ondernemers en onderzoekers geven hun visie op de stad en de regio. De hotels zijn volgeboekt. “We beginnen al in september met het programma en een selectie van sprekers, zodat we er op tijd bij zijn,” aldus Fransen.

Radicale verandering

De oorsprong van WeMakeThe.City ligt in 2016, toen Amsterdam een prestigieuze prijs voor stedelijke innovatie won, de iCapital Award, uitgereikt door de Europese Commissie. Amsterdam sprong in het oog bij de jury door haar aanpak te presenteren, waarbij gemeente, wetenschap, bedrijven, ondernemers, burgers en maatschappelijke instellingen samenwerken aan innovatie die de stad beter maakt. Noem het de Amsterdamse polder, maar dan zonder de tegenstellingen die de ­landelijke polder zo modderig maken. Een voorbeeld van de Amsterdamse aanpak is de Buiksloterham. Tijdens de financiële crisis had de gemeente een bouwstop afgekondigd, waarop een aantal Amsterdammers besloot om dan maar zelf te gaan bouwen in Noord. Dat moest duurzaam gebeuren. Waternet schoof aan tafel en nam Alliander mee, waarop meer partners betrokken raakten. Even later gingen de eerste palen de grond in.

Een half jaar na de uitreiking ontstond het idee om de prijs uit te laten monden in een congres over de stad. Eentje waar niet alleen witte mannen in pak naartoe kwamen. Met dat idee gingen de partners van het eerste uur aan de slag: de gemeente, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City, Waag en kennisinstelling AMS.

“Het moest geen evenement zijn in een groot congrescentrum, maar door de hele stad,” zegt Fransen. Centraal onderwerp: hoe bouwen we aan de toekomst van de stad. “Zo’n evenement waarbij deelnemers op de fiets stappen, de stad ingaan en elkaar ontmoeten op diverse plekken, bestaat nergens,” aldus Fransen.

Tellegen en Fransen hebben niet de illusie dat na afloop van deze editie van WeMakeThe.City panklare oplossingen op tafel liggen voor alle problemen in de stad. Zij zien het festival vooral als een eerste aanzet, een ontmoeting, noem het een krachtenbundeling. “Hier ontstaat van alles,” zegt Tellegen van Amsterdam Economic Board. Een voorbeeld: Waternet werkt, na de droogte van vorig jaar, aan een aanpak om de regio Amsterdam klimaatbestendig te maken. “Dus haalt Waternet de regionale waterbedrijven en waterschappen, Rijkswaterstaat en de Provincie naar dit evenement, net als diverse andere partners, om hierover de praten en de droogte te bestrijden,” zegt Fransen. “Zij zien WeMakeThe.City als een momentum voor radicale verandering. En dat is het ook.”