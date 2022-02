Festival Welcome to the Future dit jaar voor het laatst in Het Twiske

Beeld Amaury Miller

Welcome to the Future werd vanaf 2007, vanaf de eerste editie, georganiseerd in Het Twiske. Het festival heeft in goed overleg met alle betrokken partijen besloten om voor volgend jaar op zoek te gaan naar een andere locatie. Reden is dat de ‘ambities niet meer overeenkomen met die van Het Twiske.’

De geschiedenis van Welcome to the Future gaat ver terug. Journalist, muziekwetenschapper en producer Gert van Veen startte Welcome to the Future in 1993 als clubavond in Paradiso. Hij wilde nieuwe geluiden binnen de house- en technoscene een podium bieden. Later zou dat uitgroeien tot een festival.

De laatste editie van het festival - in de huidige vorm - is op zaterdag 23 juli. De kaartverkoop start dinsdag 1 maart om 20.00 uur.