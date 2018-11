Festival Thuishaven ontruimt loods na pepperspray

De muziek werd stilgelegd en de loods werd ontruimd. Het feest ging wel door in de twee andere tenten op het festivalterrein.



Op Facebook klagen bezoekers dat ze last hadden van tranende ogen, benauwdheid en braakneigingen. Maar volgens Kasper Jorissen van Thuishaven wordt het incident groter gemaakt dan het was. "Er was niet zoveel aan de hand."



Geen heterdaad

De politie bevestigt dat er met 'iets is gespoten' en dat er pepperspray is aangetroffen op het festival. Niemand is op heterdaad betrapt of aangehouden.



Volgens de bezoekers bleef iedereen kalm en begeleidde de beveiliging de mensen snel naar buiten. De organisatie weet nog niet waarom er met pepperspray is gespoten en zegt op Facebook met man en macht op zoek te zijn naar de daders.



In oktober werd op vier feesten van het Amsterdam Dance Event met pepperspray gespoten. Naar alle waarschijnlijkheid werd het daar gebruikt door zakkenrollers, die in de ontstane chaos kunnen toeslaan.