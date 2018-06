Festival moet schade aan grasmat Westerpark vergoeden

Voor het vijfdaagse technologiefestival The Next Web stond een grote tent op het grasveld in het park. Na het opruimen bleef een grote bruine plek over in het gras.



Op internet klagen veel omwonenden over de schade aan het gras, en de overlast die ze door de vele evenementen in het park ervaren. Door het festival was het park voor bewoners gedeeltelijk onbereikbaar.



Schouw

Volgens een woordvoerder van stadsdeel West is het een standaardprocedure om de schade van een festival te verhalen op de organisator. "Dat is al vaker gebeurd, maar nu is het wel een heel groot gebied. Maandag is er een schouw geweest met de organisator en is besloten de grasmat opnieuw in te zaaien."



Dat is donderdag gebeurd. "Over een week of twee zal het gras weer redelijk aangegroeid zijn en over vijf weken zie je er helemaal niks meer van," aldus de woordvoerder. Ze benadrukt dat het Westerpark veel groter is dan de twee hectare die voor evenementen gebruikt mag worden.



The Next Web heeft de schade inmiddels vergoed. Over de kosten doet het stadsdeel geen uitspraken.