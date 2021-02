‘Festival’ in Vondelpark laat zien waarom Halsema de terrassen open wil

De politie treedt op in het Vondelpark om een einde te maken aan de grote drukte van gisteren. Beeld Joris van Gennip

“Mensen duwen tegen de randen aan van wat kan en niet kan,” antwoordde burgemeester Femke Halsema woensdag op de vraag of de stad na bijna een jaar coronaregels de discipline overboord heeft gegooid. Sinds het mooie lenteweer is aangebroken, zijn er steeds meer mensen die, in de buitenlucht althans, even geen zin meer hebben in het naleven van álle regels. Beelden van het Vondelpark dit weekend, dat wel een festivalterrein leek, bevestigen dat. Halsema keurde de drukte af, maar toonde ook begrip voor mensen die steeds vaker ‘even vrijaf’ nemen van de regels.

Maar de strenge woorden van premier Rutte op dinsdagavond, noch de begripvolle woorden van de burgemeester de ochtend erop, maken nog veel indruk. Woensdag moest Halsema voor de tweede keer deze week de ontruiming van het Vondelpark gelasten, toen duizenden van het lenteweer profiteerden en elkaar opzochten, meestal onder het genot van een glas.

Sluiten van de hekken

Na de veldslagen die de Amsterdamse politie de laatste weekenden heeft uitgevochten op het Museumplein was het schoonvegen van het Vondelpark een kleine moeite. De meeste mensen vertrokken toen hen, zelfs via een drone in de lucht boven het standbeeld van Vondel, gevraagd werd om te vertrekken. Bij het vallen van de avond was het gebied zo goed als leeg, de politie arresteerde uiteindelijk twee personen, voor het gooien van glaswerk en voor belediging. Ontruiming van het park, het sluiten van de hekken, precies de stok waarmee Halsema eerder op de dag gedreigd had.

In het park stonden niet alleen maar rebelse pubers of keiharde tegenstanders van het coronabeleid. Veel vriendengroepjes vol heel normale mensen besloten woensdag om elkaar weer eens op te zoeken. De vraag is of de vrijheid die zij zich in deze fase van de pandemie permitteren, nog te handhaven is. Halsema kondigde een afkoelingsperiode aan: “Het park is geen festivalterrein,” zei ze.

Dat is relatief makkelijk af te dwingen als het om deze locatie gaat. Er staat een groot hek om het gebied waardoor bezoekers gedoseerd kunnen worden, net zoals afgelopen zomer. De zijingangen blijven daarom voorlopig dicht, door het park heen fietsen is nog wel toegestaan.

Maar wie deze week buiten was aan het eind van de middag, zag dat het op veel meer plekken druk is. In het Rembrandtpark, op de pleinen of in de Jordaan en in De Pijp, een veelvoud van de bezoekers in het Vondelpark gaat op de stoep in de zon zitten. Minder zichtbaar dan in het bekendste park van het land, maar net zo goed gezellig en net zo min beperkt tot duo’s of tot anderhalve meter. Er zouden niet genoeg boa’s in heel Nederland zijn om al deze Amsterdammers weer in het gareel te krijgen.

Informele boa’s

Het was Halsema’s geluk dat het ook in Groningen, Tilburg en Maastricht onrustig was door de combinatie van coronamoeheid en mooi weer. Het kabinet kan de onrust in het Vondelpark niet meer afdoen als ‘Amsterdamse fratsen’, zoals vorig jaar gebeurde.

Maar zolang het kabinet niet buigt, hebben burgemeesters een probleem. Dat Halsema specifiek het heropenen van de terrassen bepleit, is dus niet alleen uit empathie met de horeca. Cafés en restaurants kunnen mensen iets te doen geven, wat ze buiten toch al wilden doen, maar dan in een gecontroleerde omgeving. Terrassen reguleren de openbare ruimte, zei Halsema. Met de heropening van de buitenhoreca krijgen burgemeesters hulp in de handhaving van duizenden obers en bedienden, die veranderen in informele boa’s.

Voor de besmettingcijfers van over een paar weken is het vast niet goed, maar het probleem van burgemeesters is nu.