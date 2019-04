Festival DGTL wil via webtool uitstoot compenseren

Het festival is komend Paasweekend de opening van het festivalseizoen in en om Amsterdam. Net als de voorbije jaren trekt DGTL 45.000 bezoekers naar de NDSM-werf.



Uitstoot compenseren

De 'webtool' berekent de CO2-uitstoot op basis van de ingevoerde vertreklocatie en het transportmiddel. Ook wordt meteen het bedrag voorgerekend waarmee de uitstoot gecompenseerd kan worden.



Vanuit Amstelveen met twee mensen op een scooter kost dat 1 cent voor 0,39 kilo CO2. Met het vliegtuig vanuit het Britse Brighton gaat het om 102 kilo CO2, die met tweeënhalve euro gecompenseerd kan worden.



CO2-calculator

In de met ABN Amro gemaakte 'CO2-calculator' biedt DGTL twee mogelijkheden om de uitstoot te compenseren. Dat kan via COzero, dat CO2-emissierechten opkoopt met de bedoeling die duurder te maken voor de industrie. Een tweede mogelijkheid is een bijdrage aan Trees for all, dat per donatie ten minste twee bomen plant, één in Nederland en één in het buitenland.



DGTL timmert de laatste jaren al stevig aan de weg als het gaat om duurzaamheid. Het festival wil al zijn energie zelf opwekken. Ook gebruikt het geen bekers van wegwerpplastic meer, maar hard cups met statiegeld. Al weer drie jaar geleden werd geen vlees meer geserveerd.



Circulair

Vooral het terugdringen van afval is hard gegaan. DGTL wil volgend jaar volledig circulair zijn, zodat al het resterende afval kan worden hergebruikt als grondstof. Urine uit de toiletten wordt bijvoorbeeld verwerkt tot mest voor stadstuinen. Voedselresten en afbreekbare borden gaan na gebruik de composteermachine in, zodat alleen compost overblijft.



De CO2-uitstoot kan niet alleen op het festivalterrein aangepakt worden. DGTL trekt bezoekers en artiesten uit meer dan vijftig landen. "Als we onze duurzame ambities willen waarmken, moeten we verantwoordelijkheid nemen voor de totale milieu-impact die we veroorzaken: zowel voor, tijdens als na het festival," zegt DGTL-oprichter Jasper Goossen in een persbericht.



Vooral de dj's komen natuurlijk van heinde en verre. De namen van de bedrijven en artiesten die hun CO2 compenseren worden als 'ambassadeurs' op de website geplaatst. Ze kunnen niet worden verplicht om mee te doen, zegt een woordvoerder, maar veel artiesten hebben enthousiast gereageerd. "Tot nu toe hebben we van geen enkele artiest gehoord dat ze niet meedoen."