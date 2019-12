Festival Amsterdams Verbond verhuist naar Olympisch Stadion

Bevrijdingsfestival Het Amsterdams Verbond zal volgend jaar op 5 mei georganiseerd worden in en om het Olympisch Stadion. Na vijf jaar vertrekt het festival daarmee uit de Tuinen van West.

Vorig jaar kreeg het festival paar weken voor de start geen vergunning. Het festivalprogramma kwam niet overeen met het profiel van de festivallocatie volgens stadsdeel West. Op aandringen van burgemeester Halsema ging het stadsdeel in gesprek met het festival en kwam er alsnog een vergunning. Hiervoor moest het festivalprogramma wel aangepast worden.

Mitchel Bovenlander van Het Amsterdams Verbond laat weten dat vooral de kans om naar een unieke locatie als het Olympisch Stadion te gaan de doorslag heeft gegeven om te verhuizen, niet de problemen die vorig jaar speelden. “Ik ben blij hoe we de eerste vijf jaar zijn gegroeid op de Tuinen van West en onzekerheden zullen er altijd zijn voor de organisatie van een festival. Ons concept pas bij een unieke locatie en dat is het Olympisch Stadion.”

Vooralsnog zal er weinig veranderen aan het festival. “Het moet zoveel mogelijk het Verbond blijven. We gaan het festival zoveel mogelijk proberen te kopiëren. Daarin willen we wel proberen de sterke en unieke eigenschappen van het stadion mee te nemen. Het is een mooi moment om ter ere van 75 jaar vrijheid te verhuizen naar deze iconische plek.”