Ferrovial naar Amsterdam om brexit

Ferrovial hevelt daarmee 743 miljoen euro aan jaaromzet over naar Amsterdam

Ferrovial hevelt daarmee 743 miljoen euro aan jaaromzet over naar Amsterdam. In werknemers is de ­impact minder imposant: bij de internationale tak werken 84 mensen. Het bedrijf heeft in een bedrijfsverzamelgebouw op Sloterdijk een aantal Nederlandse bv's, alle finan­ciële vehikels.



De keuze is volgens de Spaanse pers op Nederland gevallen vanwege het gunstige belastingklimaat en de goede bereikbaarheid, zodat de mondiale activiteiten van Ferrovial International makkelijk kunnen worden bezocht.



Die worden voor een groot deel in Spanje belast, hoewel ze in Nederland zijn gevestigd. Ook de door Rutte III afgeschafte dividendbelasting heeft daarin meegespeeld



Verhuizing

Met het vertrek van Ferrovial wordt de druk op Groot-Brittannië verder vergroot. Vorige week waarschuwde Airbus zijn Britse activiteiten te kort­wieken als brexit te omvangrijke gevolgen heeft. BMW schermt met het vertrek van Mini en Rolls-Royce en ook Siemens bereidt zich voor op een verhuizing.