Ferilli's Caffè in Beethovenstraat blijft open na liquidatie

Een sluiting moet 'de rust doen weerkeren' en 'de loop uit de zaak halen'

Halsema oordeelt in dit specifieke geval dat sluiting disproportioneel zou zijn omdat het Italiaanse restaurant niet bekend staat als ontmoetingsplek van criminelen en omdat het eerste rechercheonderzoek geen andere aanwijzingen heeft opgeleverd dan dat de schutter daar enkel toesloeg omdat hij daar kennelijk zijn kans zag.



Dusartstraat

Op 13 juli liet Halsema - daags na haar installatie als burgemeester - koffiehuis Today in de Dusartstraat in De Pijp nog sluiten nadat daar op 12 juli de Pakistaans-Amsterdamse crimineel Abdul I. was neergeschoten - en ook twee andere mannen gewond waren geraakt.



Today stond bij de opesporingsdiensten echter al lang bekend als geliefd honk van een groep criminelen uit de buurt. Een dergelijke politierapportage is er over Ferilli's Caffè niet.



Hoewel ingewijden vertellen dat ook criminelen graag in het restaurant in de Beethovenstraat kwamen voor koffie en lunch, is het vooral een goedlopend restaurant met goeddeels nette klanten. Een tweede filiaal van het restaurant zat tot voor kort in het College Hotel.



Dubbel slachtoffer

De burgemeester moet na een serieus geweldsincident beoordelen of de openbare orde ook voor de toekomst in het geding is. Loopt het publiek gevaar als de zaak open blijft? Een sluiting moet 'de rust doen weerkeren' en 'de loop uit de zaak halen'.



Uitbaters van na geweld gesloten horecagelegenheden en Koninklijke Horeca Nederland hebben er al vaak bij de gemeente op aangedrongen zaken niet onmiddellijk te sluiten na geweld, om te voorkomen dat ondernemers dubbel slachtoffer worden.



