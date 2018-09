Femke van der Laan opent Preek van de Leek

De weduwe van oud-burgemeester Eberhard van der Laan houdt in de Doopsgezinde Singelkerk een preek over de liefde. Ze behandelt de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Hoofdstuk 13, zijn ode aan de liefde.



De Preek van de Leek is ontstaan omdat de organisatoren, de Protestantse en de Doopsgezinde Kerk van Amsterdam, geloven dat leken als ondernemers, sporters, politici en journalisten ook de rol van predikant kunnen vervullen. Gelovig of niet.



Van der Laan zal de liturgie, het gebed en dus de preek leiden. "Ik vind het een hele eer. Als je zo'n podium krijgt om een verhaal te mogen vertellen, is dat heel mooi," zegt ze in gesprek met Kerk in Mokum.



Hiernamaals

Hoewel ze niet christelijk is opgevoed, noemt ze zichzelf wel 'heel spiritueel'. "Dat zit in je, toch? Bij mij wel. Het besef dat dit niet alles is. Dat we hier zijn om te leren, voor elkaar te zorgen, om liefde te geven. Maar daarna is het niet klaar."



Ze gelooft in het hiernamaals, wat haar veel troost heeft gegeven. "Zeker, ik denk dat het zonder dit spirituele kader allemaal een stuk moeilijker was geweest. Ik denk ook dat hij nog steeds in de buurt is en ons helpt. Toch weer die liefde. Het is meer dan herinneringen en dat we elke dag nog over hem praten en dat zijn foto's overal staan. Ergens weet ik dat hij nog voor ons zorgt."



Barmhartige Samaritaan

Ook Eberhard van der Laan heeft zeven jaar geleden de Preek van de Leek gehouden. De dienst stond in het teken van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.



Na Femke van der Laan is het op 11 en 18 november de beurt aan oud-NOS-nieuwslezer Noraly Beyer en radio-dj Wietze de Jager om de preekstoel te beklimmen.