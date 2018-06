Femke Halsema wordt nieuwe burgemeester van Amsterdam

De Amsterdamse gemeenteraad heeft woensdagavond voor Halsema gestemd. Dat gebeurde achter gesloten deuren. Dit betekent dat de raad haar voorkeur heeft uitgesproken.



"Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door. Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid," aldus Johnas van Lammeren van de vertrouwenscommissie die de sollicitatiegesprekken namens de raad heeft gevoerd.



Eerste vrouwelijke burgemeester

Halsema moet nog op gesprek bij de Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren en wordt daarna benoemd door de Koning en in de gemeenteraad beëdigd door de Commissaris van de Koning. Naar verwachting wordt ze in de zomer geïnstalleerd.



Ze is hiermee de officiële opvolger van Eberhard van der Laan en de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Tot de beëdiging blijft Jozias van Aartsen aan als waarnemer.



Met deze benoeming krijgt Amsterdam, naast een links college, ook een linkse burgemeester, al zal die boven de partijen moeten staan.



Femke Halsema (52) zat vanaf 1998 in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Ze werd in 2002 lijsttrekker en fractievoorzitter van de partij. In 2011 verliet Halsema de politiek.



Deadline

In totaal 114 mensen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester. Femke Halsema (GroenLinks) werd direct genoemd als één van de voornaamste kandidaten, net als Carolien Gehrels (PvdA).



Aan het begin van de zoektocht was het de bedoeling om op 5 juli een nieuwe burgemeester te kunnen benoemen, maar door het tussentijds heropenen van de vacature werd die deadline verschoven naar 19 juli.



