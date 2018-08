Feministen dopen Rokin om tot Beyoncé Boulevard

In Amsterdam zijn slechts 242 straten vernoemd naar een vrouw © Tammy van Nerum

De Wikipediapagina over Filips van Marnix wordt erbij gehaald. ''Een Zuid-Hollandse schrijver," leest Awater voor. "Aangezien niemand weet wie hij is, mag hij plaatsmaken."



Met roze tape wordt de Marnixstraat doorgestreept. Onder het naambordje komt die van de Mary Wollstonecraftstraat, naar de Britse filosofe die in de achttiende eeuw een van de eerste voorvechters was van vrouwenrechten.



Even verderop krijgen de straatnaambordjes van Jan van Galen en admiraal De Ruijter gezelschap van Mien van Bree. Een profwielrenster die naar België moest uitwijken omdat de Nederlandse Wielerunie geen fietswedstrijden met vrouwen toestond.



'Instapfeminisme'

"Er wordt altijd gezegd dat het logisch is dat er zoveel mannelijke straatnamen zijn omdat de geschiedenis door mannen is geschreven, maar er waren ook belangrijke vrouwen," stelt Van Den Toorn.



Van al die heldinnen hebben de feministen er twaalf uitgekozen die een zo divers mogelijk beeld van de vrouw geven. De selectie bestaat uit wetenschappers, sporters en artiesten van verschillende etniciteit. "En we hebben ook gecheckt of ze bijvoorbeeld niet fout waren in de oorlog," zegt De Win.