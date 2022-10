Femina Muller professionaliseerde de kinderopvang in het Amsterdam van de 19de eeuw

De binnenplaats van de Louise Bewaarschool, gevestigd in een oud pakhuis op Prinsengracht 151 , in 1900. Beeld Jacob Olie/Stadsarchief Amsterdam

Stadsgeneesheer Samuel Coronel publiceerde in 1864 een vernietigend rapport over kinderbewaarplaatsen. Werkende ouders, meestal alleenstaande vrouwen uit de arme delen van de stad, brachten daar hun kinderen onder. Coronel onderzoekt er 260, maar er zijn er nog veel meer, ruim 400. De toestand in deze vaak overvolle kelders, zolders en schuren is verschrikkelijk. De hygiëne is ver beneden de maat, constateert hij: ‘In een hoek van het vertrek staat een stilletje (wc, red) en een paar potten, waarvan de inhoud niet elke dag geledigd wordt.’

In de jaren waarin Coronel zijn onderzoek uitvoert laat het stadsbestuur het merendeel van de zorg over aan honderden instellingen en particulieren, die vaak uit ideële en religieuze motieven aan liefdadigheid doen. Femina Muller is een van die vele particulieren; als Coronels rapport verschijnt is zij al zo’n twintig jaar bezig in de kinderopvang.

Ruimdenkend

Femina Geertruida Henriette ‘Mientje’ Muller wordt geboren in oktober 1826 op Herengracht 412, als jongste kind in het grote gezin van de doopsgezinde predikant Samuel Muller en Femina Mabé. Samuel Muller, afkomstig uit het Duitse Krefeld, is in Amsterdam uitgegroeid tot een ruimdenkende hoogleraar en kanselredenaar met grote invloed. Veel van de kinderen en kleinkinderen van deze ‘doopsgezinde paus’ zullen zich op academisch gebied onderscheiden; de bekende boekhandelaar en verzamelaar Frederik Muller is een van hen.

Ruimdenkend is het milieu zeker, toch krijgt Mientje een heel traditionele opvoeding. Ze gaat naar een tweetal nette meisjesscholen, maar onderwijs is eigenlijk bijzaak: keurige doopsgezinde meisjes worden geacht te trouwen of thuis te blijven om de ouders bij te staan. Op haar vijftiende gaat Femina van school.

Maar als ze achttien is, wordt ze door Willem Suringar, pionier van de jeugdzorg en reclassering, gevraagd voor een vrijwilligersproject: met negen andere jongedames gaat ze kleren maken voor kinderen uit arme gezinnen die naar de Louise Bewaarschool gaan. Die school is dan net een jaar open, gevestigd in een oud pakhuis op Prinsengracht 151 en genoemd naar prinses Louise van Pruisen, de vrouw van prins Frederik, de broer van koning Willem II. Zo’n zestig kinderen tussen de twee en zeven jaar worden er overdag opgevangen en krijgen er warm eten en kleren.

‘Luiheid, lediggang en straatloperij’

Voor Femina is het ‘een flink baantje’. Behalve het naaiwerk zelf, elke dinsdagavond tussen zes en tien uur, wordt ze verantwoordelijk voor de inkoop van wol en stoffen en voor de fondsenwerving. Het doel is honderd kinderen per jaar in nieuwe kleren steken, en dat is nog nauwelijks voldoende, want in het jaar na de opening van de Louise-bewaarschool loopt het aantal kinderen al op tot meer dan driehonderd.

In 1854 wordt het pakhuis vervangen door een nieuw gebouw; aan de bewaarschool wordt dan een ‘vervolgschool’ toegevoegd, zodat kinderen van zes jaar en ouder zich niet aan ‘luiheid, lediggang en straatlooperij’ hoeven over te geven.

Femina Muller blijkt een slagvaardig organisator en zit vol ideeën. Ze brengt in 1868 voor het eerst een kerstboom in de school, en een jaar later organiseert ze een groot Sinterklaasfeest. Ze zamelt daarvoor zoveel speelgoed in dat er drie avonden achter elkaar met vierhonderd kinderen feest kan worden gevierd, en alle kinderen gaan met een cadeautje naar huis. In 1870 wordt dat Sinterklaasfeest verplaatst naar het Paleis voor Volksvlijt – voor 3500 kinderen, die allemaal warme chocolademelk en krentenbrood krijgen, een kledingstuk en speelgoed.

Altijd geldzorgen

Met een groep vrouwen neemt ze in 1872 de Vereeniging tot Verbetering van Kleine Kinderbewaarplaatsen over en wordt ‘presidente’. De dames richten in hetzelfde jaar een eigen bewaarschool op, in de Vinkenstraat, die nog altijd bestaat. Muller en haar collega’s nemen alle praktische taken op zich, van het aannemen van kinderen tot de controle over de linnenkamer. Om beurten bezoeken ze de bewaarplaats.

Voor het eerst is die kinderopvang volledig afgestemd op de praktijk van de werkende ouders. De school is zes werkdagen open van half zeven ’s ochtends tot half negen ’s avonds, en er wordt gezorgd voor hygiëne, licht, lucht en goede voeding. De ouders betalen een klein bedrag; de enige andere eis is dat de kinderen tegen de pokken zijn ingeënt. De Vereeniging drijft op particuliere giften en dus zijn er altijd geldzorgen. Maar onder Mullers voorzitterschap worden er nog vier nieuwe bewaarscholen geopend, onder meer in de Warmoesstraat en de Van Swindenstraat. Om het contact en de onderlinge organisatie te versterken, richt ze in 1901 het Algemeen Informatie Bureau voor Kinderbewaarplaatsen op.

Femina Muller trouwt niet, leeft van een toelage van haar broers en woont jarenlang samen met haar oudere zus Margaretha. Pas op 77-jarige leeftijd treedt ze af als presidente van de Vereeniging. De bewaarschool in de Vinkenstraat wordt dan als eerbewijs naar haar vernoemd. Muller overlijdt op 15 april 1909, 82 jaar oud. De kranten memoreren haar als de ‘ijverige en zielvolle’ voorzitster van de Vereeniging: ‘Bij allen die deze bijzonder vrouw gekend hebben zullen haar heldere blik en haar goede hart steeds in herinnering blijven.’

Dit is een bewerking van een artikel uit het oktobernummer van Ons Amsterdam, met burgemeester Femke Halsema als gasthoofdredacteur.

Ongehuwde moeders en prostituees Femina Muller was niet bang voor controverse. Als in het bestuur van de Vereeniging een hevige discussie ontstaat over de vraag of de kinderen van vrouwen met een ‘onzedelijke levenswijze’ – ongehuwde moeders en prostituees – toegelaten kunnen worden, schrijft ze: ‘Wat is onzedelijk? Als zulk een moeder nog zeven centen daags voor haar kind betaalt, blijkt zij nog hart voor hem of haar te hebben; buitendien wie geeft ons het recht hierin te straffen of te veroordelen?’