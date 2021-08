Felgekleurde, minimalistische dieren als nieuwe ontmoetingsplek op NDSM

De stalen dieren kunnen bijvoorbeeld dienen als ontmoetingsplek, speeltuin of sportplaats. Beeld Tim Stet

Je moet even kijken, maar in de felgekleurde, stalen constructies zijn inderdaad verschillende dieren te herkennen. Zo prijkt een gele giraffe boven de zogeheten Animal Factory uit, en valt in een zwart stalen geheel een gorilla te ontdekken. Elk ontwerp heeft de exacte grootte én de juiste verhoudingen van het dier dat het vertolkt.

De giraffe, gorilla, krokodil en wolf kunnen gezien worden als een kunstwerk, maar wel een waarbij aanraken wordt aangemoedigd. Sterker nog: de bedoeling is dat de stalen constructie gaat dienen als speeltuin, sportplaats en ontmoetingsplek. Mensen van alle leeftijden worden uitgenodigd om gebruik te maken van de constructie op een manier waarop zij dat willen.

De man achter het ontwerp is Luca Boscardin, die zijn atelier heeft in de NDSM-loods. Als speelgoedontwerper tekent de Italiaanse dertiger dagelijks ruimteraketten, fantasiewezens en raceauto’s. Zijn rijke fantasie kon hij nu kwijt in dit kunstwerk op het NDSM-terrein, aldus de organisatie achter het project: ‘Het is een mix van fantasie en realiteit, van natuur en industrie’.