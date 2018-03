Fel licht moet overlastgevers uit Reguliersdwars jagen

Omwonenden en ondernemers van de Reguliersdwarsstraat en de zijstraten daaromheen zijn de overlast beu. De buurt wordt al langere tijd geteisterd door vandalisme en wildplassers.



De gemeente kijkt nu of de overlast kan worden verminderd door het gebruik van licht.



Hard, koud, wit licht moet rond sluitingstijd van cafés en clubs zorgen dat het uitgaanspubliek snel naar huis gaat, in plaats van hun feestje in de straat voort te zetten.



Een andere kleur

Het felle licht gaat in de Reguliersdwarsstraat om 04.00 uur aan, in de omliggende zijstraten springen de lampen al om 22.00 uur aan. De lampen zijn ook in staat om een andere kleur aan te nemen, hiermee kunnen aanrijroutes voor de hulpdiensten worden uitgestippeld.



Het is een van de laatste experimenten van 'Stad in Balans', een programma om de drukte in de stad in goede banen te leiden.



De proef is donderdag van start gegaan en zal zes weken lopen, wekelijks van donderdag tot en met zondag.