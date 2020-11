Feestlichtjes ophangen in de stad? Dat moet je straks gaan melden

ANP Beeld ANP

Zo moeten winkeliers die boven een winkelstraat verlichting hangen, daar nu nog een vergunning voor aanvragen. Straks moet er melding gemaakt worden bij het stadsdeel over de feestverlichting. ‘Dat betekent niet dat straks ook alles kan en mag', schrijft de gemeente – er worden nieuwe regels voorbereid.

Opvallende feestverlichting

Onder die regels valt onder meer dat de verlichting niet tussen twaalf uur 's nachts en zes uur ‘s ochtends mag branden. Ook moet er van LED-verlichting gebruikgemaakt worden, of andere duurzame lichtbronnen. Lichtjes in bomen moeten uiterlijk 15 januari verwijderd zijn. In stadsdeel Centrum worden aanvullende regels voorbereid vanwege de vele rijksmonumenten daar.

De meldplicht zal betrekking hebben op ‘opvallende’ feestverlichting, die groter is dan één vierkante meter of meer dan 10% van een gevel inneemt. En voor het plaatsen van objecten op straat, blijft een vergunning nodig: zo ook voor een kerstboom, verlichte kerstman of rendieren.

Het beleidsvoorstel ligt ter inspraak tot februari 2021. De gemeente hoopt de nieuwe regels richting het tweede kwartaal van 2021 in werking te stellen.