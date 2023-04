Feestende vrijgezel mag in Málaga niet meer in piemelpak over straat. Is dat ook iets voor Amsterdam?

Het bestuur van de Spaanse stad Málaga heeft een verbod afgekondigd op het dragen van seksueel getinte kostuums in de openbare ruimte. De maatregel is bedoeld om overlast van vrijgezellenfeestjes tegen te gaan. Is dat ook iets voor Amsterdam? ‘Dat gaat tot heel rare controles leiden.’

“Ben je ooit in Málaga geweest?” vraagt Jacobo Florido Gómez, wethouder voor Toerisme van de Zuid-Spaanse stad. “Dan weet je wat een prachtige stad het is. En zo willen we ook bekendstaan: als een mooie stad, met veel cultuur en musea. Niet als vrijgezellenfeeststad.”

Helaas voor de christendemocraat is dat laatste juist wel hoe Málaga bij veel Europeanen te boek is komen te staan. ’s Zomers, maar ook in de herfst en in de lente en soms al in de winter, komen talloze aanstaande bruiden en bruidegommen ‘hun laatste avondje vrijheid’ vieren in de Zuid-Spaanse stad. Tot ongenoegen van veel inwoners en het stadsbestuur.

Serie Er is geen stad als Amsterdam, maar veel zaken waar wij ons druk om maken, spelen ook elders in de wereld. In de serie Wereldstad onderzoeken we hoe andere steden daarmee omgaan.

De stad heeft onlangs een opmerkelijke maatregel ingevoerd om van dat imago af te komen: een verbod op openlijke naaktheid en pakken die naaktheid nabootsen. Met andere woorden: piemeloutfits, grote plastic nepborsten en andere seksueel getinte outfits waarin vrijgezellen geregeld worden gehesen zijn voortaan taboe in de stad.

Wie wel nog een seksueel getint pak in de openbare ruimte draagt of er halfnaakt rondloopt, riskeert een boete van 750 euro. Er is extra politie voor ingezet en er wordt volgens Gómez streng op gehandhaafd, met de bedoeling het fenomeen snel en voorgoed te laten verdwijnen.

Massatoerisme

De maatregel is onderdeel van een breed opgezette campagne van de gemeente Málaga om overlastgevend massatoerisme aan te pakken. Net als Amsterdam worstelt de zonnige kuststad sinds het einde van de lockdown als vanouds met drommen budgettoeristen die even een weekendje in een vreemde stad de bloemetjes buiten willen zetten. Eerder werden megafoons en versterkte muziek daarom al op straat verboden en onlangs is Málaga een campagne begonnen om toeristen erop te wijzen zich te gedragen als ze de stad bezoeken.

“Málaga is afhankelijk van toerisme en daarom willen we graag dat mensen blijven komen, maar we willen wel toeristen die de stad respecteren. Toeristen uit de Verenigde Staten, Europa en Spanje die de stad iets brengen en echt geïnteresseerd zijn de cultuur,” aldus Gómez.

Hoewel dat betekent dat er geen als piemel uitgedoste mensen meer op straat mogen lopen, is het volgens de wethouder nadrukkelijk niet de bedoeling vrijgezellenfeestjes volledig uit de stad te weren. Het verbod geldt alleen voor seksueel getinte outfits, niet voor andere ‘gekke’ kostuums die typisch zijn voor vrijgezellenfeestjes. “Mensen mogen hun feestjes blijven vieren, maar ze moeten zich wel gedragen. En piemeloutfits dragen hoort daar niet bij.”

Stay Awaycampagne

Ook Amsterdam is, weet iedereen die weleens op de Wallen is, een geliefde bestemming voor mensen die een vrijgezellenfeestje willen vieren. Vooral in de weekenden loop je in het centrum van de stad de ene na de andere groep tegen het lijf.

Net als het stadsbestuur van Málaga zoekt dat van Amsterdam al langer naar manieren om een ander soort bezoekers te trekken dan de ‘zuiptoeristen’. De recente – en alom bekritiseerde – Stay Away-campagne die erop is gericht overlastgevende Britten te ontmoedigen naar de Amsterdam te komen is daar een voorbeeld van. Ook de gelijktijdig gelanceerde How to Amsterdam-campagne – die bezoekers vertelt wat wel en niet mag in de stad, met borden over het verbod op wildplassen en openbare dronkenschap – is erop gericht de overlast van toeristen terug te dringen. Het blowverbod op de Wallen en het plan van burgemeester Femke Halsema om de toeristendruk op het centrum van de stad te verlichten door een erotisch centrum buiten het stadscentrum te laten bouwen, komt eveneens voort uit die gedachte.

Een verbod op bepaalde kleding, of juist een gebrek daaraan, ziet het Amsterdamse stadsbestuur echter niet zitten. “Dat zou hier niet werken en past ook niet bij onze stad,” laat een woordvoerder van burgemeester Halsema weten. “Het gaat er niet om hoe mensen eruitzien, maar hoe ze zich gedragen.”

Een kledingverbod is volgens de woordvoerder immers behalve moeilijk uitvoerbaar ook onwenselijk. Want: waar trek je als stad de grens? “Mag een kort rokje of topje dan ook niet en tot hoe kort mag het dan wel? Dat lijkt me tot rare controles te gaan leiden.”

Overtoerisme en overlast Sinds de coronalockdowns voorbij zijn, zijn overtoerisme en de daaruit voortkomende overlast terug van weggeweest in de Europese toeristensteden. Stadsbesturen proberen daar op diverse manieren een antwoord op te vinden. De ingrijpendste maatregel werd in Venetië aangekondigd – al is het nog de vraag of die ook echt tot uitvoering komt. De stad, toch wel het schoolvoorbeeld van de negatieve gevolgen van overtoerisme, praat al jaren over de mogelijkheid toegangspoortjes te plaatsen bij de stad.

Hoewel die er waarschijnlijk niet komen, heeft de stad vorig jaar wel aangekondigd een toeristentaks voor dagjesmensen in te voeren. Een ingangsdatum voor de regeling is er overigens nog niet. Praag, net als Amsterdam en Málaga een geliefde plek voor vrijgezellenfeestjes, heeft de lockdown tijdens de covidpandemie aangegrepen om meer in te zetten op het aantrekken van binnenlandse toeristen. Dat deed de stad met een marketingcampagne die Praag neerzette als culturele hotspot, in plaats van een budgetbestemming. Daarnaast zette de stad, net als bijvoorbeeld Amsterdam, Brugge en Barcelona, in op spreiding van toerisme. Met succes: Praag wist vorig jaar inderdaad meer Tsjechen te verwelkomen, al hing dat natuurlijk ook samen met de pandemie. Florence, in Italië, heeft een andere opmerkelijke maatregel tegen toeristenoverlast ingevoerd: een verbod om op straat te eten. Het klinkt extreem, maar naar aanleiding van de recente berichten over de zogenoemde TikTokrijen in de Negen Straatjes, pleiten sommige Amsterdammers voor een vergelijkbare maatregel.