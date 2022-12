Feestende menigte de straat op na WK-winst Marokko, politie greep in op Mercatorplein

Op het Mercatorplein werd het rond 19.45 onrustig en werd zwaar vuurwerk afgestoken. De driehoek kondigde een noodbevel af. De politie verzocht een ieder die daar op dat moment was, het gebied te verlaten.

De Mobiele Eenheid (ME) liep met wapenstokken en honden over het plein nadat mensen niet waren vertrokken. Een kleine tien minuten later was het plein leeg en klonk er geen vuurwerk meer. De wegen naar het Mercatorplein werden van alle kanten door de ME geblokkeerd. Of er mensen zijn aangehouden in Amsterdam, is nog niet duidelijk. Rond 20.15 trok de ME zich terug en leek de onrust voorbij en werd het plein weer vrij toegankelijk.

De avond begon feestelijk. Nadat de WK-wedstrijd door Marokko was gewonnen, vulde het Mercatorplein zich al snel met enkele honderden mensen, van wie velen de Marokkaanse vlag droegen. Ook reden veel toeterende auto's voorbij. Op de straat en trambaan stonden enkele tientallen jongeren die juichend fakkels afstaken. Het verkeer kon tot 19.15 uur langzaam blijven doorrijden; verkeersregelaars voorkwamen grote opstoppingen. Trams werden tijdelijk omgeleid.

Plein ’40-’45

Ook rond Plein ’40-’45 in Geuzenveld - Slotermeer reden veel toeterende auto’s en scooters. Omdat het autoverkeer langs het plein was afgesloten, was het vooral in de straten eromheen erg druk. De meeste mensen dromden samen op de hoek van de Burgemeester De Vlugtlaan en de Sieg Vaz Diasstraat. Daar stonden een paar honderd mensen. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Het autoverkeer over de Slotermeerlaan werd afgezet en er was veel politie op de been.

De sfeer op het plein bleef goed: naast veel jongeren op scooters waren er ook jonge kinderen, van wie sommigen shirts van Marokko droegen.

Drukte in meerdere steden

Ook in Den Haag en Rotterdam zijn opnieuw honderden supporters de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Een deel zwaaide met Marokkaanse vlaggen en er werd vuurwerk afgestoken.

Naarmate de avond vorderde, werd de sfeer in de steden grimmiger. In Den Haag heeft de Mobiele Eenheid ingegrepen en zijn zeker zes mensen opgepakt: twee voor openlijke geweldpleging, de rest voor bezit en afsteken van zwaar vuurwerk. Eén agent raakte gewond. Ook in Rotterdam greep de ME in nadat relschoppers met stenen en vuurwerk naar de politie gooiden.

Maatregelen

De Amsterdamse driehoek trof voor donderdag ‘zichtbare en onzichtbare’ maatregelen. Het Mercatorplein, Plein ’40-’45 en een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan werden aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat er preventief kan worden gefouilleerd. Ook werd meer politie ingeschakeld.

De maatregelen werden genomen na de winst van Marokko op België (2-0) op het WK afgelopen zondag. Toen verzamelde ruim vijfhonderd mensen zich op en rondom het Mercatorplein in West om de overwinning te vieren. Aan het begin van de avond sloeg de sfeer om. Er werd veel vuurwerk afgestoken en een deelauto en deelscooter werden in brand gezet.

De politie heeft donderdag twee mannen aangehouden voor de ongeregeldheden van zondag op het Mercatorplein. De Amsterdammers van 20 en 41 jaar worden verdacht van opruiing en openlijke geweldpleging.

Ook in Rotterdam, Den Haag, Brussel en Antwerpen ging het zondag mis. Meerdere relschoppers werden gearresteerd. In Rotterdam raakten twee agenten gewond.

Yesilgöz haalt weer fel uit naar relschoppers na WK-zege Marokko Justitieminister Dilan Yesilgöz heeft opnieuw hard uitgehaald naar relschoppers die zich schuldig maakten aan geweld en vernielingen na de overwinning van Marokko tegen Canada op het WK voetbal in Qatar. “Beschamend te zien dat het vanavond in verschillende steden weer fors uit de hand gelopen is,” aldus de bewindsvrouw. In Rotterdam werd de politie onder meer bekogeld met zwaar vuurwerk. “Explosieven dus,” aldus Yesilgöz. Zij noemt de gang van zaken ‘intens triest’.

Op het Mercatorplein in West verzamelden zich direct na het laatste fluitsignaal feestvierende fans. Beeld Het Parool

