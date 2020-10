Feestende jongeren wijken uit naar hotels: ‘We zetten gasten buiten’

Hotel De l'Europe. Beeld Getty Images

Volgens de politie zijn er de afgelopen weken meermaals incidenten geweest in hotels waarbij een volwassene een kamer huurde en ‘een stel jongens daar aan het chillen was en allerlei dingen deden’.

“Normaal gaan die jongens ergens bij elkaar zitten in een tent, maar dat kan nu niet”, zegt een woordvoerder van de politie. “Thuis is ook geen mogelijkheid, omdat hun ouders er zijn. Dus wijken ze uit naar hotels.”

Om wat voor incidenten het precies gaat en door wie de politie is getipt, kan de woordvoerder niet zeggen.

Mishandeling door lachgas

Van der Valk Hotel Amsterdam Amstel in Oost kan de berichtgeving uit eigen ervaring bevestigen. Eind vorige maand werden nog twee nachtportiers van het hotel mishandeld omdat ze bezoekers met lachgas de toegang weigerden. De portiers moesten naar het ziekenhuis voor controle; bij één bleek een stuk van zijn kaak afgebroken.

“We hebben continu met feestende jongeren te maken,” zegt manager Thymen Simons. “We zien dat het aantal jongeren in alle hotels is toegenomen, nu hotelkamers betaalbaarder zijn geworden.”

De kamers in het hotel aan de Amstel zijn net als in andere hotels in de stad drastisch goedkoper. Zelfs bij het 5-sterrenhotel De L’Europe in Centrum gaan kamers nu voor een schappelijke prijs – van een paar tientjes – van de hand. “Als iedereen een tientje neerlegt zijn ze er zo,” zegt Simons, die tegelijkertijd vreest dat zijn uitspraken andere jongeren inspireren. “Een meerderjarige kan de sleutel halen bij de receptie. Wie er daarna allemaal via de draaideur naar dezelfde kamer loopt en wat er daar gebeurt, dat zien wij niet.”

Zerotolerancebeleid

Volgens Simons heeft het hotel ‘s nachts zijn handen vol aan dit nieuwe fenomeen. “De mensen die normaal in het park zouden rondhangen, proberen nu hetzelfde in hotels te doen. Dat geeft overlast. Maar weigeren bij binnenkomst op uiterlijk kan natuurlijk niet. Daarom hebben we strenge maatregelen genomen.”

Bij het hotel aan de Amstel geldt een zerotolerancebeleid. Lachgas is verboden en roken mag, net als druggebruik, absoluut niet. “Dat leggen we bij binnenkomst uit. Als we er toch achterkomen, worden ze per direct het hotel uitgezet. Het gebeurt meerdere keren per week dat we gasten buitenzetten.”

Vooralsnog heeft het hotel alles onder controle, benadrukt de manager. “Maar we werken daar heel hard voor. We willen dat al onze gasten hier rustig kunnen verblijven.”

Creditcard voor borg

Ook bij hotel Ibis Budget Amsterdam Zuid zien ze steeds vaker jongeren langskomen. “We krijgen dagelijks telefoontjes van jongeren die een hotelkamer willen boeken”, zegt Nick Ivanov, operationeel manager van het hotel. “Maar we schrikken ze af door onze voorwaarden.” Bij ons moet je een creditcard hebben voor borg en we checken de geboortedata van alle aanwezigen. Als we dat vertellen aan de telefoon, haken de jongeren af.”

De politie laat weten dat ze scholen gaan benaderen om met leerlingen in gesprek te gaan over ‘deze nieuwe trend’.

Een alternatief bieden aan jongeren zou volgens Simons ook helpen. “Dat is het hele probleem: jongeren weten niet waar ze heen moeten. Als het park niet kan en andere uitgaansgelegenheden ook niet, dan kom je al snel uit bij hotels.”