Feest in boekhandel IJburg: miljoen exemplaren van Zeven zussen-serie verkocht

Uitgever SanderKnol in gesprek met Pien Thate. Beeld Jean-Pierre Jans

Ze gaat het boek nu toch zelf lezen, Pien Thate. Eigenaar van biologische supermarkt Biolicious in Oostpoort maar thuis op IJburg en vanwege haar verdiensten voor de wijk in 2018 uitgeroepen tot IJburger van het jaar. Sinds maandagmiddag is ze eigenaar van het miljoenste Nederlandse exemplaar uit de razend populaire Zeven zussen-reeks van Lucinda Riley. Ze kwam het boek kopen als cadeautje voor een collega die vier van de vijf inmiddels gepubliceerde delen had gelezen – behalve het eerste. Maar ze werd overvallen met een Zeven zussen-taart, champagne en een speech van uitgever Sander Knol van Xander Uitgevers.

Georkestreerde actie

Het was natuurlijk een georkestreerde actie. De uitgeverij had al een persbericht doen uitgaan en buurtbewoner Thate was gevraagd om drie uur langs te komen bij Bruna voor haar geplande aanschaf (plus Donald Ducks voor thuis). Dat er ‘iets’ aan de hand was, vermoedde ze wel. Maar niet dit. “En het lot dat jou nu ten deel valt,” aldus Knol, “zal hier ook niet gauw met een ander boek voorkomen.”

De voorgeschiedenis: Lucinda Riley had met haar reeks ook bij uitgeverijen in Nederland aangeklopt toen die in een aantal landen was uitgegeven, maar nul op het rekest gekregen. Toen Knol, een kleine speler op het boekenveld, in buitenlandse boekwinkels de stapels zag liggen, legde hij zelf contact met de auteur. “Ik heb vanochtend per whatsapp contact met haar gehad en ze zat te stuiteren. Ze is in Nederland en België supersnel groot geworden. Je kunt er van alles over zeggen, maar dit is: dankbaarheid.”

Twintig miljoen exemplaren wereldwijd

Deze zomer stonden alle vijf de boeken in de reeks in de Bestseller 60. De Brunawinkels staan voor ruim een kwart van de Nederlandse verkoop; internationaal zijn er inmiddels twintig miljoen boeken van de serie verkocht. Linde Eradus, communicatiemedewerker van Bruna: “We wisten dat ergens vandaag de miljoenste zou worden verkocht, dus hebben we dit zo geregeld. Niet helemaal spontaan, maar toch spontaan.”

En dus toast iedereen deze middag op elkaar. Petra Hoogenboom van Bruna IJburg: “Wij zijn allemaal heel erge leesfans. En deze serie is geweldig, voor zowel de lezer en de uitgever als de boekwinkel.” In februari verschijn deel zes, Zon. Ondertussen is Riley op reis – als voorbereiding voor het slot over de nog mysterieuze zevende zus. Knol tegen IJburger Thate: “Ik waarschuw je, als je deel een hebt gelezen, kom je snel terug.” Thate: “Ik kom sowieso wel terug. Ik winkel lokaal.”