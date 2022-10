Feest in Amstelveen uit de hand gelopen nadat groep Eritreeërs de toegang werd geweigerd

Geweigerde gasten keerden zich tegen de politie nadat het feest in Amstelveen was afgelopen. Zij bekogelden agenten met stenen en glaswerk, waarbij één agent gewond raakte. Beeld Joris van Gennip

“Er waren Eritrese muzikanten en vrienden van hen hadden de zaal gehuurd,” vertelt de eigenaar van het partycentrum die niet met zijn naam in de krant wil. Zo’n honderd mensen werden in de nacht van zaterdag op zondag door de beveiliging geweigerd omdat zij niet uitgenodigd waren of geen kaartje hadden. Zij keerden zich vervolgens tegen de beveiliging. Rond 00.30 uur werd de situatie zo grimmig dat de politie werd ingeschakeld. Die moest een linie vormen om de groep van ongeveer honderd personen tegen te houden.

Door het optreden van de politie bleef het daarna enkele uren rustig, maar rond 02.45 uur sloeg de vlam weer in de pan. De groep bleek zich in de omgeving te hebben opgehouden. Nadat het feest was afgelopen, keerden zij zich ditmaal tegen de politie. Bij de tramhalte op de Sacharovlaan bekogelden mensen agenten met stenen, glaswerk en andere voorwerpen.

Door een steen geraakt

Agenten hebben zich daarna teruggetrokken ‘om vervolgens weer daadkrachtig op te treden met meer eenheden en medewerkers van de Marechaussee’, schrijft de politie in een persbericht. Ook kon met behulp van een politiehelikopter een groep verdachten worden aangehouden in de Amstelveense wijk Westwijk. In totaal werd een groep van 24 verdachten aangehouden voor geweldpleging.

Een politiewoordvoerder laat maandag weten dat er nog 23 verdachten vastzitten, één minderjarige verdachte is vrijgelaten. De politie sluit niet uit dat er de komende dagen nog meer verdachten worden aangehouden. Een agent die bij de rellen door een steen werd geraakt, maakt het volgens de politie ‘naar omstandigheden goed’.

Extra beveiliging

Ruim een dag later zegt de eigenaar van het partycentrum ‘geschrokken te zijn dat zoiets kan gebeuren’. De man zegt dat hij vooraf extra veiligheidsmaatregelen had genomen. “We hadden al twaalf beveiligers ingeschakeld. Ik had nog niet eerder zo’n feest gedaan en deze mensen komen niet uit de buurt, dus ik wilde voor de zekerheid een paar extra beveiligers hebben.”

Desondanks kon het toch fout gaan. De eigenaar zegt dit soort feesten niet meer te willen onderbrengen. “Normaal doe ik trouwfeesten, dat zijn mijn standaardfeesten. Dit ga ik nooit meer doen.”