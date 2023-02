Februaristaking in Amsterdam herdacht: ‘Complotdenken heeft een grote aantrekkingskracht’

Bij de Dokwerker werd de Februaristaking in 1941 herdacht. Beeld ANP

Jaïr Stranders benadrukte in zijn openingsspeech het belang van de herdenking op dit moment. Zo noemde hij de recente projectie van extreemrechtse teksten op het Anne Frank Huis als voorbeeld van discriminatie in deze tijd.

“Complotdenken heeft een grote aantrekkingskracht op groepen mensen, en jongeren zijn hier extra vatbaar voor. Een van de oorzaken van deze ontwikkelingen, is dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog minder en minder een moreel ijkpunt vormt,” aldus de voorzitter van het Comité Herdenking Februaristaking 1941.

“De Dokwerker doet een appèl op ons: spreek je uit als de vrijheid in gevaar komt,” zei FNV-voorzitter Tuur Elzinga, die na Stranders een toespraak hield. Ook hij verwees naar de situatie anno 2023. “Een groeiende groep twijfelt, denkt dat de verhalen over de Jodenvervolging overdreven zijn.”

Volgens Elzinga klinken ‘antisemitische en racistische hondenfluitjes en ontmenselijking’ door binnen de volksvertegenwoordiging. In zijn toespraak verwees hij onder meer naar het gebruik van scheldwoorden als ‘rioolratten’ dat een Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie onlangs gebruikte voor journalisten, ‘hyena’s’ voor vluchtelingen, ‘landverrader’ voor de minister en ‘tribunalen’ voor de rechtsstaat. “We mogen dat nooit normaal gaan vinden.”

‘Overtuiging en moed’

De FNV-voorzitter keek in zijn toespraak ook terug op de staking in februari 1941. “Echte helden zijn vaak gewone mensen.” Hij verwees naar de Amsterdammers die hun werk neerlegden. “Zij hadden geen pistolen, maar slechts een typemachine, een stencilapparaat en een pak papier. Hun belangrijkste wapens: verontwaardiging, overtuiging en moed.”

Zanger Lucky Fonz III was bij de herdenking aanwezig om een lied te zingen en spoken word-artiest Roziena Salihu droeg een tekst voor. Ook werden er kransen gelegd bij het standbeeld van De Dokwerker op het plein. Onder meer voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp en Amsterdamse wethouders Marjolein Moorman, Hester van Buren en Rutger Groot Wassink waren bij de herdenking aanwezig.

Tom Baartscheer en zijn vrouw Linda uit Amsterdam kwamen al vaker naar de herdenking. En de noodzaak om dit jaar weer te komen, moge duidelijk zijn. “Er is zo weinig kennis onder jongeren over de oorlog. Dat is best wel schokkend. Daar moet echt wat aan gedaan worden,” zei Baartscheer. Op zijn telefoon heeft hij al jaren de Dokwerker als achtergrond.

De Amsterdammers Marceline Schraa en Marjan Heinen zijn er steevast elk jaar bij. “Dat hoort er bij. Zo zijn we opgevoed. We vinden het heel erg dat die antisemitische teksten op het Anne Frankhuis zijn geprojecteerd. Dat toont maar weer eens aan hoe nodig het is om hier te staan.”

De projecties op het Anne Frankhuis en de Erasmusbrug speelden voor Thea Cats en Michel Wandelee een belangrijke rol om naar de herdenking toe te komen. Ze waren er voor het eerst. “Het gebeurt allemaal steeds openlijker. Zelfs in de politiek komt het voor. Ik vind het wel jammer dat er zo weinig jongeren zijn. Ze krijgen over de Tweede Wereldoorlog te weinig mee op school. Dus je kunt eigenlijk ook niet verwachten dat ze hier vandaag aanwezig zijn.”

Razzia’s

De Februaristaking begon op 25 februari 1941 in Amsterdam als protest tegen de vervolging van Joden door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding voor de staking waren de eerste razzia’s in de hoofdstad, waarbij bijna vierhonderd Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd. Op scheepswerven, bij gemeentelijke diensten, in metaalbedrijven en bij de Hema en Bijenkorf werd het werk neergelegd.

De verzetsactie sloeg ook over naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Utrecht, Hilversum en Weesp. Na een paar dagen maakte de Duitse bezetter een einde aan de verzetsactie. Stakers werden gevangengenomen en uiteindelijk overleden negen van hen door geweld van de Duitsers.

Afscheidsbrief in Verzetsmuseum In het Verzetsmuseum zijn tot en met 23 maart objecten te zien uit de tijd van de staking. Het museum toont onder meer een handgeschreven stakingsverslag voor de Nederlandse regering in Londen. Ook is de afscheidsbrief van de Amsterdamse verzetsman Eduard Hellendoorn te lezen. Hellendoorn werd opgepakt vanwege zijn oproep tot staken. Hij werd samen met zeventien andere verzetsstrijders geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Dichter Jan Campert schreef over hen het beroemde verzetsgedicht: Het lied der achttien dooden.

