FDA volgt EMA van Londen naar Amsterdam

Dat heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration op haar eigen website bekendgemaakt. Door zich zowel in Brussel als Amsterdam te vestigen, kan de FDA beter samenwerken met de Europese partners, zoals dus EMA en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.



Het is nog niet duidelijk wanneer de FDA zal verhuizen. EMA, dat vanwege de Brexit naar Amsterdam vertrekt, begint vanaf maart 2019 met de overplaatsing. Het is de bedoeling dat alle werknemers van het Europese medicijnenagentschap eind volgend jaar zijn overgestapt. EMA trekt 18,6 miljoen euro uit voor de verhuizing.



Banengroei

Farmabedrijven staan in de rij om zich ook in de Nederlandse hoofdstad te vestigen. De komst van EMA naar Amsterdam zorgde er eerder al voor dat er zeker ruim 1200 banen bij komen - nog los van de 850 werknemers, uiteindelijk zelfs 1300, die EMA zelf meeneemt.



Zo komt zorggigant Novartis met 400 werknemers naar Amsterdam. Het Britse Norgine opende zijn mondiale hoofdkantoor nota bene in de Zuidastoren, die pal naast de EMA-bouwplaats staat.



